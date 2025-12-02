РУС
Тактическая группа 3-го полка ССО провела зачистку промышленного объекта на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении тактическая группа 3-го полка Сил специальных операций провела боевые действия на территории промышленного объекта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время аэроразведки операторы обнаружили противника, проникшего на территорию шахты. Дождавшись благоприятных условий, группа отправилась на выполнение задания.

Действия происходили по четкому плану: установление контакта, отработанные маневры в формате ближнего боя и ликвидация врага.

Операция проходила при поддержке расчетов БПЛА - "глаз в небе" и FPV-дронов.

Без потерь и с достигнутым результатом воины ССО успешно выполнили поставленную задачу.

Видео обнародовано в официальном телеграм-канале Сил специальных операций ВС Украины.

Смотрите также: Бойцы ССО уничтожили российского диверсанта и взяли двух оккупантов в плен во время спецоперации. ВИДЕО

Ранее также сообщалось, что ВМС и ССО разгромили российскую ПВО, прикрывавшую аэродром "Саки" в оккупированном Крыму.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Поражено скопление врага в Покровске, склад боеприпасов в Белояровке и склад с горючей смесью в Луганской области, - ССО. ВИДЕО

армия РФ (21483) спецназ (623) уничтожение (8570) Донецкая область (11481) ССО (646) Покровск (1021) Покровский район (1371)
Дай то Боже щоб працювали не напрасно! Не так як з флагштоками на непотрібних острівцях чи косі
показать весь комментарий
02.12.2025 17:33 Ответить
Результат: "всі мертві"! Хороший результат
показать весь комментарий
02.12.2025 18:10 Ответить
 
 