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Поражено скопление врага в Покровске, склад боеприпасов в Белояровке и склад с горючей жидкостью в Луганской области, - ССО. ВИДЕО

В ночь на 1 декабря 2025 года подразделения ССО осуществили успешное поражение ударными БПЛА по вражеским целям в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

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Что поражено?

Как отмечается, в Донецкой области дроны ССО поразили место скопления личного состава противника в н.п. Покровск, а в н.п. Белояровка осуществили успешное поражение склада боеприпасов 51-й ЗВА.

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В Луганской области, в н.п. Денежново поражен склад ГСМ 3-й мсд.

Силы специальных операций продолжают применять асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии.

Автор: 

армия РФ (23057) ликвидация (4406) Донецкая область (12453) ССО (715) Покровск (1312) Луганская область (6480) Донецкий район (65) Покровский район (1767) Счастьенский район (3) Белояровка (1) Денежниково (1)
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