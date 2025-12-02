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Поражено скопление врага в Покровске, склад боеприпасов в Белояровке и склад с горючей жидкостью в Луганской области, - ССО. ВИДЕО
В ночь на 1 декабря 2025 года подразделения ССО осуществили успешное поражение ударными БПЛА по вражеским целям в Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.
Что поражено?
Как отмечается, в Донецкой области дроны ССО поразили место скопления личного состава противника в н.п. Покровск, а в н.п. Белояровка осуществили успешное поражение склада боеприпасов 51-й ЗВА.
В Луганской области, в н.п. Денежново поражен склад ГСМ 3-й мсд.
Силы специальных операций продолжают применять асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии.
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