ВМС и ССО разгромили российскую ПВО, прикрывавшую аэродром "Саки" в оккупированном Крыму. ВИДЕО

ВМС и Силы специальных операций провели успешную операцию по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате ударов были поражены командный пункт, склады с российскими беспилотниками "Орион".

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Также уничтожено несколько систем противовоздушной обороны, прикрывавших аэродром, в частности:

арктический комплекс "Тор-М2"

зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1"

зенитную установку ЗУ-23-2

Кадры результативной работы Сил специальных операций обнародованы в соцсетях.

Ранее сообщалось, что ССО поразили нефтебазу "Гвардейская" в оккупированном Крыму.

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