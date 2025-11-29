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ВМС и ССО разгромили российскую ПВО, прикрывавшую аэродром "Саки" в оккупированном Крыму. ВИДЕО
ВМС и Силы специальных операций провели успешную операцию по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате ударов были поражены командный пункт, склады с российскими беспилотниками "Орион".
Также уничтожено несколько систем противовоздушной обороны, прикрывавших аэродром, в частности:
- арктический комплекс "Тор-М2"
- зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1"
- зенитную установку ЗУ-23-2
Кадры результативной работы Сил специальных операций обнародованы в соцсетях.
Ранее сообщалось, что ССО поразили нефтебазу "Гвардейская" в оккупированном Крыму.
Топ комментарии
+6 Hrysha Hlyba
показать весь комментарий29.11.2025 11:54 Ответить Ссылка
+6 Скороспелый Петр
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+4 Вячеслав Шатров
показать весь комментарий29.11.2025 11:58 Ответить Ссылка
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https://x.com/AS_22im/status/1809217169978503304 Ось тут аналіз основних баз ППО засрашки (бази/склади полків/комплексів С-300/400) по всій території засрашки. Станом на липень 2024 року. З порівняльними супутниковими фото "до 2022 року" та за 2022-2024 роки. Вже тоді констатувалось, що 3/4 ППО з всієї засрашки виїхали з основних баз розташування.
Як бачимо, черга дійшла і до "арктичної" техніки (ну, насправді, її фіксують з 2023 року на фронті - це, мабуть з останніх недобитків).
ТАКТИЧЕСКИЙ имелось в виду
Арктика может спать спокойно
пока
Тож там реально - арктичний комплекс Тор-М2ДТ забаранили.
Обзор от ИИ
Пінгвіни живуть у
південній півкулі, переважно в холодних регіонах Антарктики та Субантарктики. Вони також зустрічаються поблизу узбережжя Африки, Австралії, Південної Америки та Нової Зеландії. Виняток становить галапагоський пінгвін, який живе поблизу екватора.
На Півночі тільки Арктика
Под масквой есть несколько крупных трансформаторных полей. УРС выкладывал координаты. Они под сетками, но там достаточно высыпать с дронов в нужном месте несколько десятков килограмм графита и масквичи начнут массово куплять генераторы
А "касьянов" був згаданий в саркастичному контексті.
Кара для орків, неминуча!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
Смерть ****** та його халуям ригоАНАЛЬНИМ, разом з помічниками і держсекретарями!!
Гарна робота! А за ураження складів із "Оріонами" окремий РЕСПЕКТ!
правда дрон уже назад не вернется(