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ВМС та ССО розгромили російське ППО, що прикривало аеродром "Саки" в окупованому Криму. ВIДЕО
ВМС та Сили спеціальних операцій провели успішну операцію по аеродрому "Саки" в окупованому Криму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті ударів було уражено командний пункт, склади з російськими безпілотниками "Оріон".
Також знищено кілька систем протиповітряної оборони, що прикривали аеродром, зокрема:
- арктичний комплекс "Тор-М2"
- зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1"
- зенітну установку ЗУ-23-2
Кадри результативної роботи Сил спеціальних операцій оприлюднено у соцмережах.
Раніше повідомлялося, що ССО уразили нафтобазу "Гвардійська" в окупованому Криму.
Топ коментарі
+6 Hrysha Hlyba
показати весь коментар29.11.2025 11:54 Відповісти Посилання
+6 Скороспелый Петр
показати весь коментар29.11.2025 12:04 Відповісти Посилання
+4 Вячеслав Шатров
показати весь коментар29.11.2025 11:58 Відповісти Посилання
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https://x.com/AS_22im/status/1809217169978503304 Ось тут аналіз основних баз ППО засрашки (бази/склади полків/комплексів С-300/400) по всій території засрашки. Станом на липень 2024 року. З порівняльними супутниковими фото "до 2022 року" та за 2022-2024 роки. Вже тоді констатувалось, що 3/4 ППО з всієї засрашки виїхали з основних баз розташування.
Як бачимо, черга дійшла і до "арктичної" техніки (ну, насправді, її фіксують з 2023 року на фронті - це, мабуть з останніх недобитків).
ТАКТИЧЕСКИЙ имелось в виду
Арктика может спать спокойно
пока
Тож там реально - арктичний комплекс Тор-М2ДТ забаранили.
Обзор от ИИ
Пінгвіни живуть у
південній півкулі, переважно в холодних регіонах Антарктики та Субантарктики. Вони також зустрічаються поблизу узбережжя Африки, Австралії, Південної Америки та Нової Зеландії. Виняток становить галапагоський пінгвін, який живе поблизу екватора.
На Півночі тільки Арктика
Под масквой есть несколько крупных трансформаторных полей. УРС выкладывал координаты. Они под сетками, но там достаточно высыпать с дронов в нужном месте несколько десятков килограмм графита и масквичи начнут массово куплять генераторы
А "касьянов" був згаданий в саркастичному контексті.
Кара для орків, неминуча!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
Смерть ****** та його халуям ригоАНАЛЬНИМ, разом з помічниками і держсекретарями!!
Гарна робота! А за ураження складів із "Оріонами" окремий РЕСПЕКТ!
правда дрон уже назад не вернется(