ВМС та ССО розгромили російське ППО, що прикривало аеродром "Саки" в окупованому Криму. ВIДЕО

ВМС та Сили спеціальних операцій провели успішну операцію по аеродрому "Саки" в окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті ударів було уражено командний пункт, склади з російськими безпілотниками "Оріон".

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Також знищено кілька систем протиповітряної оборони, що прикривали аеродром, зокрема:

арктичний комплекс "Тор-М2"

зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1"

зенітну установку ЗУ-23-2

Кадри результативної роботи Сил спеціальних операцій оприлюднено у соцмережах.

Раніше повідомлялося, що ССО уразили нафтобазу "Гвардійська" в окупованому Криму.

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