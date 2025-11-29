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ВМС та ССО розгромили російське ППО, що прикривало аеродром "Саки" в окупованому Криму. ВIДЕО

ВМС та Сили спеціальних операцій провели успішну операцію по аеродрому "Саки" в окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті ударів було уражено командний пункт, склади з російськими безпілотниками "Оріон".

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Також знищено кілька систем протиповітряної оборони, що прикривали аеродром, зокрема:

  • арктичний комплекс "Тор-М2"
  • зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1"
  • зенітну установку ЗУ-23-2

Кадри результативної роботи Сил спеціальних операцій оприлюднено у соцмережах.

Раніше повідомлялося, що ССО уразили нафтобазу "Гвардійська" в окупованому Криму.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці провели зачистку рашистів в лісі на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

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армія рф (21263) ВМС (1452) знищення (10335) ССО Сили спеціальних операцій (709) дрони (8420)
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Топ коментарі
+6
то, хай підари ще везуть!
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29.11.2025 11:54 Відповісти
+6
Тому що у тих хто працював у зону відповідальності масквабад не входить а ТОТ АР Крим так.
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29.11.2025 12:04 Відповісти
+4
теперь Арктика беззащитная..
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29.11.2025 11:58 Відповісти
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то, хай підари ще везуть!
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29.11.2025 11:54 Відповісти
"Арктична" - означає, вірогідно, що всі НЕ-арктичні вже привезли і вони вже потрощені. Ніяких інших в них просто немає. Попри те, що хтось там розповідає, що "виробництво в них встигає" - як бачимо, прифронтовий аеродром в Криму захищає не 2 комплекси С-400, як це було в 2022-2024 роках, а ... ЗУ-23-2 і одненькі ТОР та панцир.

https://x.com/AS_22im/status/1809217169978503304 Ось тут аналіз основних баз ППО засрашки (бази/склади полків/комплексів С-300/400) по всій території засрашки. Станом на липень 2024 року. З порівняльними супутниковими фото "до 2022 року" та за 2022-2024 роки. Вже тоді констатувалось, що 3/4 ППО з всієї засрашки виїхали з основних баз розташування.

Як бачимо, черга дійшла і до "арктичної" техніки (ну, насправді, її фіксують з 2023 року на фронті - це, мабуть з останніх недобитків).
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29.11.2025 15:33 Відповісти
блин Орест тут уже все ежи поняли, что на Цензоре описались (не описялись)
ТАКТИЧЕСКИЙ имелось в виду
Арктика может спать спокойно
пока
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29.11.2025 18:25 Відповісти
Почитай, що то такеє "Тор-М2ДТ". Якщо коротко - він фізично, по формі корпусу тягача, відрізняється від "класичного" Тор-М2. Форма - дуже характерна. Це у відосі чітко видно.

Тож там реально - арктичний комплекс Тор-М2ДТ забаранили.
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29.11.2025 21:31 Відповісти
Орест спасибо, но не могу читать/вникать. Спать охота. Инфа очень интересная. Я думал что вся эта хрень военная типа всепогодная +40 - -40. Утром почитаю, может ночью кто отпишется
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29.11.2025 22:12 Відповісти
теперь Арктика беззащитная..
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29.11.2025 11:58 Відповісти
Ага. Пінгвіни лютують
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29.11.2025 12:03 Відповісти
Пінгвіни живуть в Антарктиді.
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29.11.2025 12:18 Відповісти
Ну я б не був таким категоричним. В південній півкулі - так, але навіть в Африці є!

Обзор от ИИ

Пінгвіни живуть у
південній півкулі, переважно в холодних регіонах Антарктики та Субантарктики. Вони також зустрічаються поблизу узбережжя Африки, Австралії, Південної Америки та Нової Зеландії. Виняток становить галапагоський пінгвін, який живе поблизу екватора.
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29.11.2025 12:29 Відповісти
Щодо пінгвінів: пінгвіни залюбки жили б далі на північ, де тепліше, але конкуренти не дають ...
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29.11.2025 12:37 Відповісти
Мова йшла саме про те хто живе на полюсах, а не про весь ареал проживання.
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29.11.2025 12:51 Відповісти
Наскільки я знаю, Антарктика і Субант. лежать на півночі, а не в якійсь південній півкулі.
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29.11.2025 15:09 Відповісти
Тут ніхто не сперечається. Всім відомо, що Земля, Сонце, Юпітер і Марс обертаються навколо Місяця. А на Нептуні та Меркурії живуть інопланетяти. Щоправда, у цивізаційному розвитку ще не досягли рівня Керміту та підкорювача Сибіру
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29.11.2025 16:02 Відповісти
Чоловіче ви явно підручник з географії зкурили
На Півночі тільки Арктика
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05.12.2025 11:51 Відповісти
Такое. Пока живут. По слухам, туда после фронта отправят послом покорителя Сибири и пингвины по этому случаю сразу с****** в Арктику
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29.11.2025 12:32 Відповісти
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29.11.2025 13:08 Відповісти
А чому мацква не горить ?
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29.11.2025 12:01 Відповісти
Тому що у тих хто працював у зону відповідальності масквабад не входить а ТОТ АР Крим так.
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29.11.2025 12:04 Відповісти
Головного офіцера-аналітика, що робив трульярди нальотів на мацкву - відсторонили від цієї діяльності і він під слідством. Не даються чесному експерту з будь-яких дронів "розгорнутись" - то фінансування не дають на "масштабне виробництво", то перешкоджають бойовим виїздам (9й виїзд за рік скасували в листопаді для цілої РУБпАК!). Фамілія "героя" - касьянов.
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29.11.2025 15:37 Відповісти
По москве (по мирняку) бить неконвеционально и бессмысленно, стоит почитать про страшное уничтожение Гамбурга и Дрездена в ВМВ, и немцы только сплотились после этого. С Лондоном тоже самое.
Под масквой есть несколько крупных трансформаторных полей. УРС выкладывал координаты. Они под сетками, но там достаточно высыпать с дронов в нужном месте несколько десятков килограмм графита и масквичи начнут массово куплять генераторы
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29.11.2025 16:27 Відповісти
Власне, приблизно це ЗСУ і роблять. Ніхто в Україні по мирняку в засрашці безпосередньо лупити не збирається. Наприклад, нещодавно хєрачили в ДРЕС у місті Шатура - це одна з ключових електростанцій, на яких тримається стабільність електрозабезпечення всієї мацкви.

А "касьянов" був згаданий в саркастичному контексті.
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29.11.2025 21:35 Відповісти
а кацапчики с Шахедов кассеты скидывают с песнями баснями крылова - он Вышгород. Оружие явно для поражения военных целей заводов Фламингов например. Суки
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30.11.2025 22:45 Відповісти
Спелася арктика в Українському Криму.
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29.11.2025 12:01 Відповісти
На ********** в Криму, зійшов благодатний вогонь з Мирної України!!
Кара для орків, неминуча!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
Смерть ****** та його халуям ригоАНАЛЬНИМ, разом з помічниками і держсекретарями!!
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29.11.2025 12:19 Відповісти
Бывал я в тех Саках. Такой себе городок и название поэтическое. Наши походу атаковали арктическое ПВО дронами с авианосцев с управлением на оптоволокне . Красавцы!
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29.11.2025 12:24 Відповісти
На командно-диспетчерському пункті (КДП) встановлена вартісна і специфічна апаратура і при такій кількості ударів БпЛА із різних напрямків шкода нанесена значна. Ремонт і відновлення займе багато часу!
Гарна робота! А за ураження складів із "Оріонами" окремий РЕСПЕКТ!
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29.11.2025 12:50 Відповісти
Взагалі то за канонами військового мистецтва атака на ППО, яке прикриває якийсь конкретний об'єкт, здійснюється безпосередньо перед повітряною атакою на сам об'єкт. А тут знищено засоби ППО в Сцаках, а атакований авіаремонтний завод у Таганрозі. Такий собі "відволікаючий маневр"...
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29.11.2025 12:51 Відповісти
а ураження пункту управління. авіацією і складів із БпЛА, по Вашому, це не "жирна" ціль???
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29.11.2025 13:02 Відповісти
Недостатньо. Знищення обєкту мало б бути за таких "сприятливих умов" повним. А так за тиждень повиправляють "на коліні" з допомогою "молотка, зубіла і такой-то матеєрі".
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29.11.2025 17:09 Відповісти
я гадаю, що великі літачки могли бути ціллю, але так як на РД і стоянках їх не видно - відпрацювали по запасних цілях!
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29.11.2025 17:19 Відповісти
А коли в Москві буде блекаут про який говорив ze поц,якщо ви по ній не бьєте?
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29.11.2025 13:43 Відповісти
Вся надія в нації була на касьянова. Але той виявився брехлом...
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29.11.2025 15:39 Відповісти
По московському регіону не б'ють з невідомих причин (скоріш за все тупо "зрада"). Там дуже багато складів, військових обєктів різного призначення і підприємств ВПК. Бити по цивільним в самій столиці **********, як це роблять кацапи, безглуздо. Бити треба насамперед по складам, НПЗ, енергетичним та логістичним обєктам.
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29.11.2025 17:17 Відповісти
сыпать графит на трансформаторы на основных подстанциях
правда дрон уже назад не вернется(
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29.11.2025 18:39 Відповісти
Ото у СА у мене був корефан з цйоґо Сакі, куди там тому Шварценеґеру до мл срж Дядика. Але курва він закоцапився, як і усі, тому вам з фатерлянда відніше.
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30.11.2025 01:56 Відповісти
 
 