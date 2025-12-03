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Новини Ситуація на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку
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Ворог загруз у міських боях за Покровськ. Оточення Мирнограда немає, - 7 корпус ДШВ

покровськ

Ситуація у Покровській агломерації залишається складною, однак Сили оборони продовжують оборону та стримують просування російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 7 корпус ШР ДШВ повідомив у фейсбуці.

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Про Покровськ

Там зазначили, що ворог не може зброєю захопити місто, тому намагається посилити пропаганду та дезінформацію, маніпулюючи вигадками про нібито "захоплення Покровська".

"Ситуація у нашій смузі відповідальності залишається складною. Ворог активно штурмує північну частину Покровська. Наші військові продовжують виконувати завдання з оборони міста, стримуючи просування росіян", - розповів 7 корпус.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ утримують північну частину Покровська, - Генштаб ЗСУ

На окремих ділянках армія РФ намагається діяти біля логістичних шляхів. Однак у цих зонах ворог швидко ліквідується.

Мирноград

Водночас у ДШВ визнали, що логістика залишається ускладненою, але функціонує. Триває операція із розширення логістичних коридорів.

Попри інтенсивні бойові дії, за останній тиждень угруповання Сил оборони в районі Мирнограда провело кілька ротацій особового складу.

До оборони Покровської агломерації продовжують залучатися різні складові Сил оборони – Десантно-штурмові війська, штурмові підрозділи, БпС, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції, додали військові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ організовують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда, - УВ "Схід"

Що передувало?

Також дивіться: Тактична група 3‑го полку ССО провела зачистку промислового об’єкта на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (11336) бойові дії (5976) ДШВ Десантно-штурмові війська (479) Покровськ (1347) Мирноград (276)
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Топ коментарі
+7
Заявив 7-й корпус... Хто це - 7-й корпус? Прес-служба? Увесь цей табун прес-служб є просто продовженням піарасів Банкової. А не зв'язком бійців та командирів із народом.
Бо під керівництвом дегенератів всі ці центри протидії дезінформації та прес-офіцери давно перетворилися на "єдиний телемарафон". Ситуація складна, але контрольована (с)
Все, до чого торкається Вова Зеленський, перетворюється на лайно.
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03.12.2025 17:47 Відповісти
+3
оточення немає...і входу-виходу немає...
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03.12.2025 17:41 Відповісти
+2
@ (мова оригіналу допису):
Про BILD, Покровск и не только…
Сегодня многих триггернуло пронёсшееся настоящим цунами по нашим информационным площадкам сообщение от BILDо том, что Покровск захвачен российскими оккупантами. Цитировали его все кому только не лень, от агрегаторов-генераторов, до уважаемых журналистов, не в первый раз тянущих в наше информационное пространство это порождение жёлтой прессы.
Что самое интересное, сообщение BILD удивительным унисоном отражало пропагандистскую волну россии, запущенную накануне встречи Стива Уиткоффа с владимиром путиным. И никого не смутило то, что больше месяца назад, 26 октября, Валерий Герасимов уже докладывал путину о взятии Покровска, а 29 октября путин приглашал западных журналистов в "освобождённый" город… Интересно, в числе приглашённых были журналисты BILD?
По факту - в Покровске продолжаются тяжёлые бои. Российские ДРГ расширили зоны контроля в районах Первомайка и Собачовка, а так же вышли на промзону КДЗ по Полтавскому переулку.
Также, РОВ пытаются инфильтроваться в микрорайон Динас по Ивана Мазепы. Пока им удалось зацепиться в районе детского садика, но там их очень быстро утилизировали.
Таким образом, РОВ переместили боевые действия с центра города на северные районы, пользуясь туманом, а так же количественным превосходством.
Ситуация в Покровске совсем не радужная, но следует быть объективным - захвата города по состоянию на сегодня нет, а заявления некоторых западных изданий, не столько помогают Украине, сколько вредят. И одно дело, если бы это была горькая правда, известная в Берлине за сотни километров от зоны боевых действий, но вот факт в том, что это очередной вброс ради хайпа, подыгрывающий больше врагу, нежели помогающий украинской позиции, за которую, якобы, так чистосердечно переживают в редакции BILD…
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03.12.2025 18:56 Відповісти
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Видимо ты кацап ,специально зарегистрировался на Цензоре недельку назад ,чтобы выдать этот бред. Закрытым похоже будешь именно ты.
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03.12.2025 18:19 Відповісти
Потрібна деблокада Мирнограда, потрібні резерви, потрібна мобілізація молоді. Зеленський продовжує бути бездіяльним, а це наносить ЗСУ непоправної шкоди! Мобілізацію молоді потрібно оголосити негайно!
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03.12.2025 18:28 Відповісти
Щоб ще їх просрати в штурмах без зброї і потім залишитись назважди банановою республікою.

Спочатку необхідно навести порядок з виробництвом озброєння і з бардаком в військовому управлінні, а тоді вже палити такий резерв.
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03.12.2025 19:44 Відповісти
Де ви бачили штурми без зброї? Кому зброї не вистачає, йдіть до мене в бригаду, в мене склади повні, кожному видам по автомату!
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03.12.2025 19:49 Відповісти
проти кабів, арти, мін та РСЗО автомат???. І уже в сраних беспілотниках перевага на деяких напрямках.

У нас по зарплатному фонду ЗСУ іде 100 млрд в місяць, це приблизно 1.3 млн проти 600-700 тис орків, яких людей не вистачає.
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03.12.2025 20:00 Відповісти
Все є, людей немає. Дрони БПЛА та НРК, міномети, арта, міни, кулемети, ПТРК ну все є бери що хочеш і стріляй по москалям.
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04.12.2025 11:25 Відповісти
Не знаю всі хто на ЛБЗ говорять зовсім інше, арту вибивають орківські дрони і фактично як такої нема, відсутнє повністю мінування, тому орки так легко просочуються, мін взагалі немає. РСЗО також відсутнє. Каби летять тільки від орків.

Можливо у вас щось краще але сумніваюсь.
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04.12.2025 12:25 Відповісти
Головна проблема на фронті це відсутність людей! Є і арта і міни і дрони, але немає кому це все застосовувати! Все лежить на складах бо немає особового складу який буде мінувати, наносити вогневе ураження, застосовувати всі ці БПЛА та НРК! Потрібні люди! Тому не слухайте тих хто на ЛБЗ, вони Вам будуть розповідати як вони в танку горіли в самольоті падали, а в цей час тупо немає кому керувати безпілотниками!
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04.12.2025 12:55 Відповісти
Може людей необхідно було берегти то і було б зараз кому керувати, уже був на багатьох похоронах, тому можете мені це не розповідати. Та і людей багато знаю.
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04.12.2025 13:09 Відповісти
Сьогодні потрібно воювати з ворогом, війна така річ, люди гинуть, отримують поранення, йдуть в СЗЧ, звільняються по здоров'ю, а на їх місце мають приходити інші люди щоб бити ворога вдень і вночі.
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04.12.2025 13:39 Відповісти
Слухай в 22-24 роках 80% втрат особового складу було від осколкових поранень, і замість того щоб врахувати цю ситуацію та міняти підхід до війни посилали на всякі непотрібні операції, де шансів як таких не було. От там і пропав особовий склад, а фактично через відсутність артилерії, мінометів, мін і т.д. а операції проводились так якби вони були. Чого тільки контрнаступ був вартий, без авіації, переваги у арті і на мінні поля. Та й ще й не зачищеними посадками, звідки прилітали ПТРК.

А тепер орки також дронами непогано користуються, а все спалили резерви.
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04.12.2025 13:18 Відповісти
Так думай, хто тобі заважає, йди в ЗСУ, ставай командиром і думай, все в твоїх руках. Сьогодні від солдата до комбата можна пройти шлях за 2-3 роки, тому кожен хто йде в ЗСУ має можливість завтра стати командиром і самостійно вирішувати як воювати! Ти вже в ЗСУ?
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04.12.2025 13:41 Відповісти
зарплатний фонд це окрема тема, по ньому не порахуєш скільки солдат в окопах, а в окопах нікого немає, зато зарплатний фонд освоюється.
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04.12.2025 11:27 Відповісти
оточення немає...і входу-виходу немає...
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03.12.2025 17:41 Відповісти
Заявив 7-й корпус... Хто це - 7-й корпус? Прес-служба? Увесь цей табун прес-служб є просто продовженням піарасів Банкової. А не зв'язком бійців та командирів із народом.
Бо під керівництвом дегенератів всі ці центри протидії дезінформації та прес-офіцери давно перетворилися на "єдиний телемарафон". Ситуація складна, але контрольована (с)
Все, до чого торкається Вова Зеленський, перетворюється на лайно.
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03.12.2025 17:47 Відповісти
Он як задристали лайном, помийки ***********, - фсьо прапала, калавур, зрада-зрадняя….
Як по команді, СтарШой такий рєзкій, як понос!!
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03.12.2025 18:15 Відповісти
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03.12.2025 18:30 Відповісти
@ (мова оригіналу допису):
Про BILD, Покровск и не только…
Сегодня многих триггернуло пронёсшееся настоящим цунами по нашим информационным площадкам сообщение от BILDо том, что Покровск захвачен российскими оккупантами. Цитировали его все кому только не лень, от агрегаторов-генераторов, до уважаемых журналистов, не в первый раз тянущих в наше информационное пространство это порождение жёлтой прессы.
Что самое интересное, сообщение BILD удивительным унисоном отражало пропагандистскую волну россии, запущенную накануне встречи Стива Уиткоффа с владимиром путиным. И никого не смутило то, что больше месяца назад, 26 октября, Валерий Герасимов уже докладывал путину о взятии Покровска, а 29 октября путин приглашал западных журналистов в "освобождённый" город… Интересно, в числе приглашённых были журналисты BILD?
По факту - в Покровске продолжаются тяжёлые бои. Российские ДРГ расширили зоны контроля в районах Первомайка и Собачовка, а так же вышли на промзону КДЗ по Полтавскому переулку.
Также, РОВ пытаются инфильтроваться в микрорайон Динас по Ивана Мазепы. Пока им удалось зацепиться в районе детского садика, но там их очень быстро утилизировали.
Таким образом, РОВ переместили боевые действия с центра города на северные районы, пользуясь туманом, а так же количественным превосходством.
Ситуация в Покровске совсем не радужная, но следует быть объективным - захвата города по состоянию на сегодня нет, а заявления некоторых западных изданий, не столько помогают Украине, сколько вредят. И одно дело, если бы это была горькая правда, известная в Берлине за сотни километров от зоны боевых действий, но вот факт в том, что это очередной вброс ради хайпа, подыгрывающий больше врагу, нежели помогающий украинской позиции, за которую, якобы, так чистосердечно переживают в редакции BILD…
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03.12.2025 18:56 Відповісти
 
 