Ворог загруз у міських боях за Покровськ. Оточення Мирнограда немає, - 7 корпус ДШВ
Ситуація у Покровській агломерації залишається складною, однак Сили оборони продовжують оборону та стримують просування російських загарбників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це 7 корпус ШР ДШВ повідомив у фейсбуці.
Про Покровськ
Там зазначили, що ворог не може зброєю захопити місто, тому намагається посилити пропаганду та дезінформацію, маніпулюючи вигадками про нібито "захоплення Покровська".
"Ситуація у нашій смузі відповідальності залишається складною. Ворог активно штурмує північну частину Покровська. Наші військові продовжують виконувати завдання з оборони міста, стримуючи просування росіян", - розповів 7 корпус.
На окремих ділянках армія РФ намагається діяти біля логістичних шляхів. Однак у цих зонах ворог швидко ліквідується.
Мирноград
Водночас у ДШВ визнали, що логістика залишається ускладненою, але функціонує. Триває операція із розширення логістичних коридорів.
Попри інтенсивні бойові дії, за останній тиждень угруповання Сил оборони в районі Мирнограда провело кілька ротацій особового складу.
До оборони Покровської агломерації продовжують залучатися різні складові Сил оборони – Десантно-штурмові війська, штурмові підрозділи, БпС, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції, додали військові.
Що передувало?
- У Генштабі заявили, що заяви РФ про захоплення Покровська, Вовчанська та Куп’янська не відповідають дійсності.
- Водночас у НАТО заявили, що контроль ЗСУ над Покровськом майже втрачено. Мирноград "практично повністю" оточений.
- В УВ "Схід" заявили, що ЗСУ організовують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда.
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Спочатку необхідно навести порядок з виробництвом озброєння і з бардаком в військовому управлінні, а тоді вже палити такий резерв.
У нас по зарплатному фонду ЗСУ іде 100 млрд в місяць, це приблизно 1.3 млн проти 600-700 тис орків, яких людей не вистачає.
Можливо у вас щось краще але сумніваюсь.
А тепер орки також дронами непогано користуються, а все спалили резерви.
Бо під керівництвом дегенератів всі ці центри протидії дезінформації та прес-офіцери давно перетворилися на "єдиний телемарафон". Ситуація складна, але контрольована (с)
Все, до чого торкається Вова Зеленський, перетворюється на лайно.
Як по команді, СтарШой такий рєзкій, як понос!!
Про BILD, Покровск и не только…
Сегодня многих триггернуло пронёсшееся настоящим цунами по нашим информационным площадкам сообщение от BILDо том, что Покровск захвачен российскими оккупантами. Цитировали его все кому только не лень, от агрегаторов-генераторов, до уважаемых журналистов, не в первый раз тянущих в наше информационное пространство это порождение жёлтой прессы.
Что самое интересное, сообщение BILD удивительным унисоном отражало пропагандистскую волну россии, запущенную накануне встречи Стива Уиткоффа с владимиром путиным. И никого не смутило то, что больше месяца назад, 26 октября, Валерий Герасимов уже докладывал путину о взятии Покровска, а 29 октября путин приглашал западных журналистов в "освобождённый" город… Интересно, в числе приглашённых были журналисты BILD?
По факту - в Покровске продолжаются тяжёлые бои. Российские ДРГ расширили зоны контроля в районах Первомайка и Собачовка, а так же вышли на промзону КДЗ по Полтавскому переулку.
Также, РОВ пытаются инфильтроваться в микрорайон Динас по Ивана Мазепы. Пока им удалось зацепиться в районе детского садика, но там их очень быстро утилизировали.
Таким образом, РОВ переместили боевые действия с центра города на северные районы, пользуясь туманом, а так же количественным превосходством.
Ситуация в Покровске совсем не радужная, но следует быть объективным - захвата города по состоянию на сегодня нет, а заявления некоторых западных изданий, не столько помогают Украине, сколько вредят. И одно дело, если бы это была горькая правда, известная в Берлине за сотни километров от зоны боевых действий, но вот факт в том, что это очередной вброс ради хайпа, подыгрывающий больше врагу, нежели помогающий украинской позиции, за которую, якобы, так чистосердечно переживают в редакции BILD…