Ворог загруз у міських боях за Покровськ. Оточення Мирнограда немає, - 7 корпус ДШВ

Ситуація у Покровській агломерації залишається складною, однак Сили оборони продовжують оборону та стримують просування російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 7 корпус ШР ДШВ повідомив у фейсбуці.

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Про Покровськ

Там зазначили, що ворог не може зброєю захопити місто, тому намагається посилити пропаганду та дезінформацію, маніпулюючи вигадками про нібито "захоплення Покровська".

"Ситуація у нашій смузі відповідальності залишається складною. Ворог активно штурмує північну частину Покровська. Наші військові продовжують виконувати завдання з оборони міста, стримуючи просування росіян", - розповів 7 корпус.

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На окремих ділянках армія РФ намагається діяти біля логістичних шляхів. Однак у цих зонах ворог швидко ліквідується.

Мирноград

Водночас у ДШВ визнали, що логістика залишається ускладненою, але функціонує. Триває операція із розширення логістичних коридорів.

Попри інтенсивні бойові дії, за останній тиждень угруповання Сил оборони в районі Мирнограда провело кілька ротацій особового складу.

До оборони Покровської агломерації продовжують залучатися різні складові Сил оборони – Десантно-штурмові війська, штурмові підрозділи, БпС, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції, додали військові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ організовують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда, - УВ "Схід"

Що передувало?

У Генштабі заявили, що заяви РФ про захоплення Покровська, Вовчанська та Куп’янська не відповідають дійсності.

Водночас у НАТО заявили, що контроль ЗСУ над Покровськом майже втрачено. Мирноград "практично повністю" оточений.

В УВ "Схід" заявили, що ЗСУ організовують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда.

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