ЗСУ утримують північну частину Покровська, - Генштаб ЗСУ
Інформація німецького видання Bild про нібито окупацію Покровська не відповідає дійсності.
Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
ЗСУ утримують північ Покровська
"Позиція українського командування залишається сталою. Ситуація в Покровську вкрай складна.
Але Сили оборони й надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці. Тривають також активні дії наших підрозділів для ліквідації осередків ворога", - зазначив він.
За словами Лиховія, як у районі Покровська, так і Мирнограда здійснюються заходи для налагодження логістики, блокуються спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід населених пунктів.
Що передувало?
- У Генштабі заявили, що заяви РФ про захоплення Покровська, Вовчанська та Куп’янська не відповідають дійсності.
- Водночас у НАТО заявили, що контроль ЗСУ над Покровськом майже втрачено. Мирноград "практично повністю" оточений.
- В УВ "Схід" заявили, що ЗСУ організовують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда.
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