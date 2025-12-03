ЗСУ утримують північну частину Покровська, - Генштаб ЗСУ

Інформація німецького видання Bild про нібито окупацію Покровська не відповідає дійсності.

Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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ЗСУ утримують північ Покровська

"Позиція українського командування залишається сталою. Ситуація в Покровську вкрай складна.

Але Сили оборони й надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці. Тривають також активні дії наших підрозділів для ліквідації осередків ворога", - зазначив він.

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За словами Лиховія, як у районі Покровська, так і Мирнограда здійснюються заходи для налагодження логістики, блокуються спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід населених пунктів.

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Що передувало?

У Генштабі заявили, що заяви РФ про захоплення Покровська, Вовчанська та Куп’янська не відповідають дійсності.

Водночас у НАТО заявили, що контроль ЗСУ над Покровськом майже втрачено. Мирноград "практично повністю" оточений.

В УВ "Схід" заявили, що ЗСУ організовують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда.

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