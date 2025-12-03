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Новини Ситуація на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку
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ЗСУ утримують північну частину Покровська, - Генштаб ЗСУ

РФ не окупувала Покровськ повністю: заява Генштабу ЗСУ

Інформація німецького видання Bild про нібито окупацію Покровська не відповідає дійсності.

Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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ЗСУ утримують північ Покровська

"Позиція українського командування залишається сталою. Ситуація в Покровську вкрай складна.

Але Сили оборони й надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці. Тривають також активні дії наших підрозділів для ліквідації осередків ворога", - зазначив він.

Читайте: Ворог намагався встановити прапор у Покровську для пропагандистського сюжету, - УВ "Схід"

За словами Лиховія, як у районі Покровська, так і Мирнограда здійснюються заходи для налагодження логістики, блокуються спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід населених пунктів.

Читайте: ЗСУ організовують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда, - УВ "Схід"

Що передувало?

Дивіться: Тактична група 3‑го полку ССО провела зачистку промислового об’єкта на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (8498) Донецька область (11336) бойові дії (5976) Покровськ (1347) Покровський район (1783)
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Всі брешуть. Вірити можна тільки Зеленському і Сирському.
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03.12.2025 14:35 Відповісти
Не потрібно вірити нікому, потрібно самому мобілізуватись в ЗСУ і йти штурмувати Покровськ, там буде сама остання і сама точна інформація!
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03.12.2025 16:48 Відповісти
А у них все під контролем і карта не змінюється вже місяці два.
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03.12.2025 14:38 Відповісти
Вірити Зеленському і Сирському - себе не поважати 😠
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03.12.2025 14:39 Відповісти
"Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій," - він зробив цю заяву з Покровська? Чи з Козина?
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03.12.2025 15:10 Відповісти
Так цей "паркетний вояка " взагалі скоро почне розповідати казочки що " ЗСУ наступають в московській області і до Нового Року візьмуть москву "
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03.12.2025 17:08 Відповісти
Валодькє пара сфоткаца в пакровскє
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03.12.2025 15:26 Відповісти
Контроль буває різним.
Якщо в бінокль видно - то під контролем
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03.12.2025 15:28 Відповісти
 
 