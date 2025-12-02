Тактична група 3‑го полку ССО провела зачистку промислового об’єкта на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку тактична група 3‑го полку Сил спеціальних операцій провела бойові дії на території промислового об’єкта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час аеророзвідки оператори виявили противника, який проник на територію шахти. Дочекавшись сприятливих умов, група вирушила на виконання завдання.

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Дії відбувалися за чітким планом: встановлення контакту, відпрацьовані маневри у форматі ближнього бою та ліквідація ворога.

Операція проходила за підтримки розрахунків БпЛА - "очей у небі" та FPV‑дронів.

Без втрат і з досягнутим результатом воїни ССО успішно виконали поставлену задачу.

Відео оприлюднено в офіційному телеграм-каналі Сил спеціальних операцій ЗС України.

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Раніше також повідомлялося, що ВМС та ССО розгромили російське ППО, що прикривало аеродром "Саки" в окупованому Криму.

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