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Новини Відео Знищення російських окупантів Бойові дії на Покровському напрямку Ліквідація російських окупантів
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Тактична група 3‑го полку ССО провела зачистку промислового об’єкта на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку тактична група 3‑го полку Сил спеціальних операцій провела бойові дії на території промислового об’єкта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час аеророзвідки оператори виявили противника, який проник на територію шахти. Дочекавшись сприятливих умов, група вирушила на виконання завдання.

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Дії відбувалися за чітким планом: встановлення контакту, відпрацьовані маневри у форматі ближнього бою та ліквідація ворога.

Операція проходила за підтримки розрахунків БпЛА - "очей у небі" та FPV‑дронів.

Без втрат і з досягнутим результатом воїни ССО успішно виконали поставлену задачу.

Відео оприлюднено в офіційному телеграм-каналі Сил спеціальних операцій ЗС України.

Також дивіться: Бійці ССО знищили російського диверсанта та взяли двох окупантів у полон під час спецоперації. ВIДЕО

Раніше також повідомлялося, що ВМС та ССО розгромили російське ППО, що прикривало аеродром "Саки" в окупованому Криму.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уражено накопичення ворога у Покровську, склад боєприпасів у Білоярівці та склад з пальним на Луганщині, - ССО. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21275) спецпризначенці (258) знищення (10348) Донецька область (11334) ССО Сили спеціальних операцій (709) Покровськ (1347) Покровський район (1783)
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Дай то Боже щоб працювали не напрасно! Не так як з флагштоками на непотрібних острівцях чи косі
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02.12.2025 17:33 Відповісти
Результат: "всі мертві"! Хороший результат
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02.12.2025 18:10 Відповісти
Після цього треба зачистити ВР і ОПу !
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02.12.2025 19:28 Відповісти
Take a flamethrower, burn the whole building with fire, save yourself, Ukraine
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06.12.2025 18:04 Відповісти
 
 