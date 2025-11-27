Бійці ССО знищили російського диверсанта та взяли двох окупантів у полон під час спецоперації. ВIДЕО

Підрозділ 8-го полку Сил спеціальних операцій України провів результативні спеціальні дії, під час яких було виявлено диверсійно-розвідувальну групу російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах. У ході стрілецького бою українські оператори ССО ліквідували одного військовослужбовця РФ. Ще двох російських диверсантів вдалося захопити в полон.

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Крім того, група ССО отримала трофеї - зброю противника, засоби зв’язку та документи, які можуть містити важливу оперативну інформацію. Сили спеціальних операцій продовжують завдавати точкових ударів по ворожих підрозділах, послаблюючи бойові можливості російської армії на фронті.

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