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Бійці ССО знищили російського диверсанта та взяли двох окупантів у полон під час спецоперації. ВIДЕО

Підрозділ 8-го полку Сил спеціальних операцій України провів результативні спеціальні дії, під час яких було виявлено диверсійно-розвідувальну групу російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах. У ході стрілецького бою українські оператори ССО ліквідували одного військовослужбовця РФ. Ще двох російських диверсантів вдалося захопити в полон.

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Крім того, група ССО отримала трофеї - зброю противника, засоби зв’язку та документи, які можуть містити важливу оперативну інформацію. Сили спеціальних операцій продовжують завдавати точкових ударів по ворожих підрозділах, послаблюючи бойові можливості російської армії на фронті.

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ССО Сили спеціальних операцій (708) полонені (2426) бій (250) ДРГ (154)
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Молодці Котики! Дякуємо!
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27.11.2025 09:41 Відповісти
Гарна робота.Не пишуть де це сталось.Місцевість дуже нагадує Синьківське лісництво під Купянськом.
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27.11.2025 09:44 Відповісти
Там вже майже пустеля, все вигоріло
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28.11.2025 11:08 Відповісти
ССО України-черговий респект...
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27.11.2025 09:49 Відповісти
Дякуємо Вам соколики.. Низький уклін Вам..і Вашим батькам!!
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27.11.2025 10:36 Відповісти
І **** таки поповзла....
Вовкодави!!!!!
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27.11.2025 16:30 Відповісти
 
 