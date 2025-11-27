Бійці ССО знищили російського диверсанта та взяли двох окупантів у полон під час спецоперації. ВIДЕО
Підрозділ 8-го полку Сил спеціальних операцій України провів результативні спеціальні дії, під час яких було виявлено диверсійно-розвідувальну групу російських військ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах. У ході стрілецького бою українські оператори ССО ліквідували одного військовослужбовця РФ. Ще двох російських диверсантів вдалося захопити в полон.
Крім того, група ССО отримала трофеї - зброю противника, засоби зв’язку та документи, які можуть містити важливу оперативну інформацію. Сили спеціальних операцій продовжують завдавати точкових ударів по ворожих підрозділах, послаблюючи бойові можливості російської армії на фронті.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вовкодави!!!!!