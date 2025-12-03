ВСУ удерживают северную часть Покровска, - Генштаб ВСУ

Информация германского издания Bild о якобы оккупации Покровска не соответствует действительности.

Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

ВСУ удерживают север Покровска

"Позиция украинского командования остается неизменной. Ситуация в Покровске крайне сложная.

Но Силы обороны продолжают удерживать северную часть города примерно по линии железной дороги. Продолжаются также активные действия наших подразделений по ликвидации очагов врага", - отметил он.

По словам Лиховия, как в районе Покровска, так и Мирнограда осуществляются меры по налаживанию логистики, блокируются попытки противника накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход населенных пунктов.

Что предшествовало?

В Генштабе заявили, что заявления РФ о захвате Покровска, Волчанска и Купянска не соответствуют действительности.

В то же время в НАТО заявили, что контроль ВСУ над Покровском почти утрачен. Мирноград "практически полностью" окружен.

В ОВ "Восток" заявили, что ВСУ организуют дополнительные логистические пути к Покровску и Мирнограду.

