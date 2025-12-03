РУС
ВСУ удерживают северную часть Покровска, - Генштаб ВСУ

РФ не оккупировала Покровск полностью: заявление Генштаба ВСУ

Информация германского издания Bild о якобы оккупации Покровска не соответствует действительности.

Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

ВСУ удерживают север Покровска

"Позиция украинского командования остается неизменной. Ситуация в Покровске крайне сложная.

Но Силы обороны продолжают удерживать северную часть города примерно по линии железной дороги. Продолжаются также активные действия наших подразделений по ликвидации очагов врага", - отметил он.

По словам Лиховия, как в районе Покровска, так и Мирнограда осуществляются меры по налаживанию логистики, блокируются попытки противника накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход населенных пунктов.

Что предшествовало?

Генштаб ВС (7315) Донецкая область (11496) боевые действия (5233) Покровск (1027) Покровский район (1380)
Всі брешуть. Вірити можна тільки Зеленському і Сирському.
показать весь комментарий
03.12.2025 14:35 Ответить
А у них все під контролем і карта не змінюється вже місяці два.
показать весь комментарий
03.12.2025 14:38 Ответить
Вірити Зеленському і Сирському - себе не поважати 😠
показать весь комментарий
03.12.2025 14:39 Ответить
"Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій," - він зробив цю заяву з Покровська? Чи з Козина?
показать весь комментарий
03.12.2025 15:10 Ответить
Валодькє пара сфоткаца в пакровскє
показать весь комментарий
03.12.2025 15:26 Ответить
Контроль буває різним.
Якщо в бінокль видно - то під контролем
показать весь комментарий
03.12.2025 15:28 Ответить
 
 