ВСУ удерживают северную часть Покровска, - Генштаб ВСУ
Информация германского издания Bild о якобы оккупации Покровска не соответствует действительности.
Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
ВСУ удерживают север Покровска
"Позиция украинского командования остается неизменной. Ситуация в Покровске крайне сложная.
Но Силы обороны продолжают удерживать северную часть города примерно по линии железной дороги. Продолжаются также активные действия наших подразделений по ликвидации очагов врага", - отметил он.
По словам Лиховия, как в районе Покровска, так и Мирнограда осуществляются меры по налаживанию логистики, блокируются попытки противника накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход населенных пунктов.
Что предшествовало?
- В Генштабе заявили, что заявления РФ о захвате Покровска, Волчанска и Купянска не соответствуют действительности.
- В то же время в НАТО заявили, что контроль ВСУ над Покровском почти утрачен. Мирноград "практически полностью" окружен.
- В ОВ "Восток" заявили, что ВСУ организуют дополнительные логистические пути к Покровску и Мирнограду.
