Заявления Герасимова о "прорыве" россиян в Лимане - фейк, - Третий армейский корпус

Так называемый "прорыв" россиян в Лимане – ложь высшего командования армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Третьего армейского корпуса.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Там напомнили, что начальник генштаба армии РФ доложил Путину о якобы прорыве России в Донецкой области, где оборону удерживают 63-я и подразделения 60-й ОМБр Третьего армейского корпуса.

"Подразделения корпуса отражают около 40 вражеских штурмов в день на подступах к Лиману и не позволяют противнику зайти в город", - заверил командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий.

В частности, за последний месяц враг совершил десяток попыток инфильтрации малыми группами на окраинах города. И оккупанты каждой из них были ликвидированы или взяты в плен.

Так, один из пленных россиян на видео благодарит российского военкома за "слив" в Telegram их позиций. Враг был оперативно обнаружен нашими бойцами. Часть группы уничтожили на месте, а ему повезло попасть в плен и выжить.

"За четыре года Герасимов "сжег" свою армию, не взяв под полный контроль ни одной украинской области. Поэтому пока наши подразделения подавляют в зародыше любые попытки РФ приблизиться к Лиману, он докладывает Путину о несуществующих успехах", - добавил командир 63-й ОМБр, полковник Павел Юрчук.