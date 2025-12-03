Заявления Герасимова о "прорыве" россиян в Лимане - фейк, - Третий армейский корпус
Так называемый "прорыв" россиян в Лимане – ложь высшего командования армии РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Третьего армейского корпуса.
Там напомнили, что начальник генштаба армии РФ доложил Путину о якобы прорыве России в Донецкой области, где оборону удерживают 63-я и подразделения 60-й ОМБр Третьего армейского корпуса.
"Подразделения корпуса отражают около 40 вражеских штурмов в день на подступах к Лиману и не позволяют противнику зайти в город", - заверил командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий.
В частности, за последний месяц враг совершил десяток попыток инфильтрации малыми группами на окраинах города. И оккупанты каждой из них были ликвидированы или взяты в плен.
Так, один из пленных россиян на видео благодарит российского военкома за "слив" в Telegram их позиций. Враг был оперативно обнаружен нашими бойцами. Часть группы уничтожили на месте, а ему повезло попасть в плен и выжить.
"За четыре года Герасимов "сжег" свою армию, не взяв под полный контроль ни одной украинской области. Поэтому пока наши подразделения подавляют в зародыше любые попытки РФ приблизиться к Лиману, он докладывает Путину о несуществующих успехах", - добавил командир 63-й ОМБр, полковник Павел Юрчук.
