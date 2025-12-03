Заяви Герасимова про "прорив" росіян у Лимані - фейк, - Третій армійський корпус

Так званий "прорив" росіян у Лимані - брехня вищого командування армії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Третього армійського корпусу.

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Там нагадали, що начальник генштабу армії РФ доповів Путіну про начебто прорив Росії на Донеччині, де оборону утримують 63-тя та підрозділи 60-ї ОМБр Третього армійського корпусу.

"Підрозділи корпусу відбивають близько 40 ворожих штурмів на день на підступах до Лиману та не дозволяють противнику зайти до міста", - запевнив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

Зокрема, за останній місяць ворог здійснив десяток спроб інфільтрації малими групами на околицях міста. І окупантів кожної з них було ліквідовано або взято в полон.

Так, один із полонених росіян на відео дякує російському воєнкору за "злив" у Telegram їхніх позицій. Ворога оперативно виявили наші бійці. Частину групи знищили на місці, а йому пощастило потрапити до полону і вижити.

"За чотири роки Герасимов "спалив" свою армію, не взявши під повний контроль жодної української області. Тому поки наші підрозділи придушують у зародку будь-які спроби рф наблизитися до Лиману, він доповідає путіну про неіснуючі успіхи", - додав командир 63-ї ОМБр, полковник Павло Юрчук.