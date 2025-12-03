ВСУ организуют дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград, - ГВ "Восток"

Украинские защитники для бесперебойного обеспечения подразделений организуют дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград.

Об этом сообщила группировка войск "Восток", передает Цензор.НЕТ.

По данным военных, в зоне ответственности за прошедшие сутки отразили 90 российских штурмов.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки", - говорится в сообщении.

Защитники обезвредили 130 рашистов, из них 90 - безвозвратно. Также уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов, пять единиц автомобильной техники, танк и боевую бронированную машину.

Покровск

В городе продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

Мирноград

Подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым", - отметили в управлении войск.

Что предшествовало?

В Генштабе заявили, что заявления РФ о захвате Покровска, Волчанска и Купянска не соответствуют действительности.

В то же время в НАТО заявили, что контроль ВСУ над Покровском почти утрачен. Мирноград "практически полностью" окружен.

