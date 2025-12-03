РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12440 посетителей онлайн
Новости Ситуация на Покровском направлении Боевые действия на Покровском направлении
1 015 13

ВСУ организуют дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград, - ГВ "Восток"

Что происходит в Покровске и Мирнограде: заявление военных

Украинские защитники для бесперебойного обеспечения подразделений организуют дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград.

Об этом сообщила группировка войск "Восток", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным военных, в зоне ответственности за прошедшие сутки отразили 90 российских штурмов.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на фронте 201 боестолкновение: более 50 вражеских штурмов отбито на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТА

Защитники обезвредили 130 рашистов, из них 90 - безвозвратно. Также уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов, пять единиц автомобильной техники, танк и боевую бронированную машину.

Покровск

В городе продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

Читайте также: Враг продолжает распыляться в Покровске и его окрестностях. Логистика в Мирноград затруднена, - DeepState

Мирноград

Подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым", - отметили в управлении войск.

Также читайте: Враг пытался установить флаг в Покровске для пропагандистского сюжета, - ГВ "Схід"

Что предшествовало?

Читайте: ВСУ значительно улучшили тактическое положение в Купянске, продолжается зачистка, - Сырский

Автор: 

боевые действия (5233) Покровск (1027) Мирноград (158)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Які шляхи? Покровськ,як і Вовчанськ остаточно втрачені. Мирноград(Авдіївка2) в повному оточенні. Руководство підараси.
показать весь комментарий
03.12.2025 11:27 Ответить
+4
тож воні в оточенні...брехливі зелені гниди
показать весь комментарий
03.12.2025 11:22 Ответить
+4
Скільки поклали на курвщина людей і згубили техніки?оголили фронти кругом.це зрада конкретна,щоб здати побільше територій перед переговорами.все було продумано заздалегідь.
показать весь комментарий
03.12.2025 11:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тож воні в оточенні...брехливі зелені гниди
показать весь комментарий
03.12.2025 11:22 Ответить
***** і нато сказали, що україна в оточенні і як що не капітулює зараз добровільно, то завтра нам тринда!
то, як можна додаткову логістику створити?
хто бреше?
показать весь комментарий
03.12.2025 11:27 Ответить
Які шляхи? Покровськ,як і Вовчанськ остаточно втрачені. Мирноград(Авдіївка2) в повному оточенні. Руководство підараси.
показать весь комментарий
03.12.2025 11:27 Ответить
Творожніков починаючи з Дебальцево традицій не змінює.
показать весь комментарий
03.12.2025 11:33 Ответить
Який ***** Покровськ, хочаб карту осінтерів подивилися, там нема куди іхати. Мирноград в повному оточенні, русня вже викладує роліки як у полон здаються.
показать весь комментарий
03.12.2025 11:30 Ответить
Цинічна брехня.
показать весь комментарий
03.12.2025 11:31 Ответить
СИРСЬКИЙ - ЦЕ. ІСТОННО КЛОУН тримати до останнього - допоки аж не буде куча полонених і вбитих а потім героїчно визволяти
показать весь комментарий
03.12.2025 11:31 Ответить
Скільки поклали на курвщина людей і згубили техніки?оголили фронти кругом.це зрада конкретна,щоб здати побільше територій перед переговорами.все було продумано заздалегідь.
показать весь комментарий
03.12.2025 11:34 Ответить
Все дошло до того что возникла альтернативная реальность. То что говорят официальные речники генштаба уже вообще никак не с пересекается с реальностью
показать весь комментарий
03.12.2025 11:38 Ответить
Найгірше що можливо вони і не володіють реальною ситуацією, таке може бути що їм скидають якісь дані місячної давності і видають це як поточну картину. Про це вже давно говорять військові по соцмережах.
показать весь комментарий
03.12.2025 12:24 Ответить
Перевізник - УЗ по програмі 3000. Як за.......али брехуни
показать весь комментарий
03.12.2025 12:07 Ответить
Покровськ та Мирноград - це "отвєтка" верхголовкому та головкому, двом, млять, неперевершеним військовим стратегам за Курську ганебну авантюру! Обом цим містам майже повна @@зда, але ж цього чесно сказати дуже не хочеться! От і несуть усіляку муйню про якісь там шляхи - при майже повному оточенні Мирнограда та майже повній окупації Покровська!
показать весь комментарий
03.12.2025 12:26 Ответить
З 19 року вже сотні тисяч тон брехні від народного обранця - шо призвели та ще призведуть до крові та смертей. Але 40% все ж таки продовжують бачить гниду презедентом.
показать весь комментарий
03.12.2025 12:43 Ответить
 
 