За сутки на фронте 201 боестолкновение: более 50 вражеских штурмов отбито на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 2 декабря 2025 года, на фронте было зафиксировано 201 боевое столкновение.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес один ракетный и 52 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 153 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 3787 обстрелов, в том числе 50 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4406 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности, по районам населенных пунктов Купянск, Кившаровка Харьковской области; Покровское, Михайло-Заводское, Даниловка Днепропетровской области; Ясногорка Донецкой области; Доброполье, Новояковлевка, Новое Запорожье, Гуляйполе, Воздвижовка, Зализнычное Запорожской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1200 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, три боевые бронированные машины, 12 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 90 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 47 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили семь атак россиян. За прошедшие сутки противник осуществил 163 обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 15 атак противника в районах населенных пунктов Прилепка, Старица, Синельниково, Волчанск и в сторону Колодезного и Избицкого.

На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Сеньковка, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

Обстановка на Востоке

Генштаб сообщает, что на Лиманском направлении враг атаковал 31 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Нововодяное, Новоегоровка, Грековка, Новомихайловка, Среднее, Карповка, Шандриголово, Колодязи, Мирное, Заречное и в сторону Степового.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 27 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещиевка, Щербиновка, Яблоновка и Русин Яр.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник вчера совершил 18 атак в районах населенных пунктов Ялта, Толстое, Зеленый Гай, Александроград, Сосновка, Вербовое, Красногорское и Привольное.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений, враг наступал в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и в сторону населенного пункта Прилуки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки оккупанты наступательных действий не проводили.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну попытку штурма в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.