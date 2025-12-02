РУС
Новости Бои на востоке Украины
525 3

Большая часть Купянска под контролем украинских войск, оккупанты удерживают северные районы, - Группировка объединенных сил

Ситуация под Купянском

В настоящее время ситуация на Купянском направлении остается стабильной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативной группы "Объединенные силы".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Учитывая последние заявления в СМИ, Объединенные силы уполномочены заявить, что ситуация на Купянском направлении остается стабильной.

"Большая часть города Купянск находится под контролем украинских войск. Отдельные группы российских захватчиков удерживают северные районы. Российское руководство по-прежнему состоит из патологических лжецов", - говорится в сообщении.

Читайте также: Заявления РФ о захвате Покровска, Волчанска и Купянска не соответствуют действительности, - Генштаб

Автор: 

боевые действия (5226) Харьковская область (1957) Купянский район (537) Купянск (848) война в Украине (7081)
Звіздіти ,не мішки тягати !!))
02.12.2025 15:24 Ответить
Так зєля сказав, що Куп'янськ ЗСУ зачистили!
02.12.2025 15:50 Ответить
Хотілося б який-небудь відосик звідти.
02.12.2025 15:52 Ответить
 
 