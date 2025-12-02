Большая часть Купянска под контролем украинских войск, оккупанты удерживают северные районы, - Группировка объединенных сил
В настоящее время ситуация на Купянском направлении остается стабильной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативной группы "Объединенные силы".
Учитывая последние заявления в СМИ, Объединенные силы уполномочены заявить, что ситуация на Купянском направлении остается стабильной.
"Большая часть города Купянск находится под контролем украинских войск. Отдельные группы российских захватчиков удерживают северные районы. Российское руководство по-прежнему состоит из патологических лжецов", - говорится в сообщении.
