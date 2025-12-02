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Новини Бої на сході України
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Більша частина Куп’янська під контролем українських військ, окупанти утримують північні райони, - Угруповання об’єднаних сил

Ситуація під Куп’янськом

Наразі ситуація на Куп’янському напрямку залишається сталою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об’єднаних сил.

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З огляду на останні заяви в медіа, Угруповання об’єднаних сил уповноважене заявити, що ситуація на Куп’янському напрямку залишається сталою.

"Більша частина міста Куп’янськ перебуває під контролем українських військ. Окремі групи російських загарбників тримаються у північних районах. Російське керівництво все ще складається з патологічних брехунів", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

бойові дії (5973) Харківська область (2835) Куп’янський район (752) Куп’янськ (1121) війна в Україні (8520)
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Звіздіти ,не мішки тягати !!))
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02.12.2025 15:24 Відповісти
Так зєля сказав, що Куп'янськ ЗСУ зачистили!
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02.12.2025 15:50 Відповісти
Хотілося б який-небудь відосик звідти.
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02.12.2025 15:52 Відповісти
Більша частина ? Він би ще пісні заспівав про Потужного хлопчка Ваву , у якого все підконтролем.
Он дєньгі любіл .. любіл і копіл..
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02.12.2025 17:32 Відповісти
 
 