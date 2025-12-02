Більша частина Куп’янська під контролем українських військ, окупанти утримують північні райони, - Угруповання об’єднаних сил

Наразі ситуація на Куп’янському напрямку залишається сталою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об’єднаних сил.

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З огляду на останні заяви в медіа, Угруповання об’єднаних сил уповноважене заявити, що ситуація на Куп’янському напрямку залишається сталою.

"Більша частина міста Куп’янськ перебуває під контролем українських військ. Окремі групи російських загарбників тримаються у північних районах. Російське керівництво все ще складається з патологічних брехунів", - йдеться у повідомленні.

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