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Новости Фото Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 176 230 человек (+1 200 за сутки), 11 393 танка, 34 780 артсистем, 23 682 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 176 230 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центрГенштаба ВСУ.

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Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 3.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 176 230 (+1 200) человек

танков - 11 393 (+6) ед.

боевых бронированных машин - 23 682 (+3) ед.

артиллерийских систем - 34 780 (+12) ед.

РСЗО - 1 555 (+3) ед.

средства ПВО - 1 253 (+0) ед.

самолетов - 430 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 86 231 (+90) ед.

крылатые ракеты - 4 024 (+0) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 68 688 (+47) ед.

специальная техника - 4 012 (+1) ед.

Смотрите также: Силы обороны уничтожают врага на Покровском направлении. За сутки ликвидировано более 190 рашистов, 4 танка и 8 бронемашин, - Генштаб. ВИДЕО

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поражено скопление врага в Покровске, склад боеприпасов в Белояровке и склад с горючей смесью в Луганской области.

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Автор: 

армия РФ (23065) Генштаб ВС (8188) ликвидация (4407)
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Героям слава!!!!!
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03.12.2025 06:59 Ответить
Смерть ворогам! 🇺🇦
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03.12.2025 07:19 Ответить
6 танків. На тепер розкіш.
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03.12.2025 07:25 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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03.12.2025 08:41 Ответить
Минув 4305 день москальсько-української війни.
72 одиниці знищеної техніки та 1200! чумардосів за день.
Броня непогано - 9, арта та логістика маловато, спецтехніка добре.
Загальна результативність ППО пелевалила за 91000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 176 000 це більше ніж все населення такого міста як Уфа.
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03.12.2025 08:43 Ответить
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03.12.2025 08:45 Ответить
... не інакше комсомольськ на танках штурмували... - слово пахана треба підкріпить ділом
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03.12.2025 11:58 Ответить
 
 