Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 176 230 человек (+1 200 за сутки), 11 393 танка, 34 780 артсистем, 23 682 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 176 230 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центрГенштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 3.12.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 176 230 (+1 200) человек
танков - 11 393 (+6) ед.
боевых бронированных машин - 23 682 (+3) ед.
артиллерийских систем - 34 780 (+12) ед.
РСЗО - 1 555 (+3) ед.
средства ПВО - 1 253 (+0) ед.
самолетов - 430 (+0) ед.
вертолетов - 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня - 86 231 (+90) ед.
крылатые ракеты - 4 024 (+0) ед.
корабли / катера - 28 (+0) ед.
подводные лодки - 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны - 68 688 (+47) ед.
специальная техника - 4 012 (+1) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поражено скопление врага в Покровске, склад боеприпасов в Белояровке и склад с горючей смесью в Луганской области.
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72 одиниці знищеної техніки та 1200! чумардосів за день.
Броня непогано - 9, арта та логістика маловато, спецтехніка добре.
Загальна результативність ППО пелевалила за 91000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 176 000 це більше ніж все населення такого міста як Уфа.