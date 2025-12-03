Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 176 230 человек (+1 200 за сутки), 11 393 танка, 34 780 артсистем, 23 682 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 176 230 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центрГенштаба ВСУ.

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Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 3.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 176 230 (+1 200) человек

танков - 11 393 (+6) ед.

боевых бронированных машин - 23 682 (+3) ед.

артиллерийских систем - 34 780 (+12) ед.

РСЗО - 1 555 (+3) ед.

средства ПВО - 1 253 (+0) ед.

самолетов - 430 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 86 231 (+90) ед.

крылатые ракеты - 4 024 (+0) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 68 688 (+47) ед.

специальная техника - 4 012 (+1) ед.

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"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поражено скопление врага в Покровске, склад боеприпасов в Белояровке и склад с горючей смесью в Луганской области.

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