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Рашист показал 8 мертвых соратников после атаки украинских дронов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись десантно-штурмовых войск, на которой рашист показывает своих погибших соратников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно не менее 8 мертвых оккупантов, которые были поражены украинскими дронами.

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На видео захватчик жалуется на своих командиров, которые уверяли его, что все "чисто".

Также зафиксирован один из украинских дронов с надписью "Золото Карпат".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские дронари 412-го полка "Nemesis" ликвидировали 12 оккупантов. ВИДЕО

Также сообщалось, что в Часовом Яре бойцы 24-й бригады уничтожили российскую штурмовую группу из 38 оккупантов.

Смотрите также: Один накрылся плащом, другой притворился мертвым: пилоты батальона SIGNUM уничтожили оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23065) уничтожение (10037) ДШВ Десантно-штурмовые войска (472) дроны (7376)
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Топ комментарии
+25
Мертві виродки не виховають інших виродків.
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03.12.2025 00:30 Ответить
+23
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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03.12.2025 01:09 Ответить
+21
это единственное подходящее состояние для кацапских тварей.
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03.12.2025 00:42 Ответить
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По танку вдарила болванка,
Прощай, родимый экипаж,
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж.

.
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03.12.2025 00:26 Ответить
і маладая нє узнаєть какой танкіста бил конєц
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03.12.2025 06:39 Ответить
Мабуть, до вітькоффа ********* шли, на зустріч??
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03.12.2025 00:29 Ответить
Мертві виродки не виховають інших виродків.
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03.12.2025 00:30 Ответить
красівоє.
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03.12.2025 00:33 Ответить
какие фотогенические вышли !
я ....уею !

.
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03.12.2025 00:34 Ответить
это единственное подходящее состояние для кацапских тварей.
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03.12.2025 00:42 Ответить
Вгамонились, умиротворились, упокоїлись.
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03.12.2025 00:55 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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03.12.2025 01:09 Ответить
Епизоотия...
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03.12.2025 01:40 Ответить
Кому воно жаліється. Самі ж виродки контракти добровільно підписували думали грошенят зароблять і унітазів намародерять
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03.12.2025 01:47 Ответить
Кожен смердючий каzапський ******** який прийшов в Україну зі зброєю в руках має здохнути. А ще краще, якщо це бидло здохне в муках.
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03.12.2025 03:08 Ответить
Так затишно лежать, по-домашньому.
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03.12.2025 03:16 Ответить
Останній показує великий палець вгору - всё чики-пуки 😁
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03.12.2025 04:21 Ответить
По моему последний держит большой палец вверх.
Наверное хочет сказать что хорошо отработали...
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03.12.2025 06:55 Ответить
Так все правильно! Все "чисто" ... ВЖЕ... "И только мёртвые с косами стаят... И тишина...".
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03.12.2025 07:29 Ответить
В Світі стало трохи чистіше...
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03.12.2025 08:32 Ответить
Гарно як
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03.12.2025 08:47 Ответить
Ще пару м***каликів стали хорошими рускими.
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03.12.2025 09:28 Ответить
Клас! По більше таких скляних очей від Золота Карпат! Можна і без очей...
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03.12.2025 10:06 Ответить
Золотой карат)
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03.12.2025 11:11 Ответить
"Золото Карпат" написано на мавіку що влупив кацава!"
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03.12.2025 12:01 Ответить
Вот теперь все действительно зачищено
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03.12.2025 10:38 Ответить
Сказалі же тєбє: "Патєрь нєт". Ета Галівуд всьо, пастановка.
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03.12.2025 11:38 Ответить
Шикарне відео
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03.12.2025 12:07 Ответить
От можуть жеж бути хорошими! ось такі кацапи мені подобаються
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03.12.2025 13:18 Ответить
На это можно смотреть вечно..свинособаки
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03.12.2025 13:27 Ответить
Ніколи не думав, що мені так сподобається жанр "Нотюрморт"...
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03.12.2025 15:24 Ответить
Восьмой просто красавчик.
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03.12.2025 16:01 Ответить
От сволота кацапская,на куйла обижается,что он его туда послал,но когда деньги брал,то чуствовал себя героем,что он будет уничтожать украинцев,он их нежалел.Одно хорошо,что видео сделал,чтоб другие ублюдки смотрели и,чтоб очко пульсировало.
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03.12.2025 16:49 Ответить
Жодної свинособаки не шкода!!!
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03.12.2025 18:18 Ответить
Які смішні!))))
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03.12.2025 19:07 Ответить
А вони хіба не за цим до нас прийшли?
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03.12.2025 20:34 Ответить
Хорошо лежат!
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03.12.2025 23:17 Ответить
 
 