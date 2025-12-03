Рашист показал 8 мертвых соратников после атаки украинских дронов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись десантно-штурмовых войск, на которой рашист показывает своих погибших соратников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно не менее 8 мертвых оккупантов, которые были поражены украинскими дронами.

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На видео захватчик жалуется на своих командиров, которые уверяли его, что все "чисто".

Также зафиксирован один из украинских дронов с надписью "Золото Карпат".

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Также сообщалось, что в Часовом Яре бойцы 24-й бригады уничтожили российскую штурмовую группу из 38 оккупантов.

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