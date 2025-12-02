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Один накрылся плащом, другой притворился мертвым: пилоты батальона SIGNUM уничтожили оккупантов. ВИДЕО
Пилоты батальона SIGNUM ликвидировали 7 оккупантов на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, двое захватчиков пытались спрятаться под бетонной плитой, но были ликвидированы.
Еще 5 оккупантов уничтожены ударными дронами в лесополосах во время боевых вылетов украинских бойцов.
Один из них накрылся плащом для маскировки, а другой притворился мертвым, лежа в воронке от взрыва снаряда.
Кадры операции бойцы опубликовали в своем официальном телеграм-канале.
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Слава Захисникам України та їх Родинам!!
Бо зелупень, тільки єрмаком та міндічем з цукерманом опікується!!!
То супровід, то охорона, то перетин кордону, то виведення двушечок зрадникам України!! За Україну, зелупню і подумати немає часу!! Це ж не вагнерівці чи беркутня!?!?