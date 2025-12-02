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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов Боевые действия на Лиманском направлении
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Один накрылся плащом, другой притворился мертвым: пилоты батальона SIGNUM уничтожили оккупантов. ВИДЕО

Пилоты батальона SIGNUM ликвидировали 7 оккупантов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, двое захватчиков пытались спрятаться под бетонной плитой, но были ликвидированы.

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Еще 5 оккупантов уничтожены ударными дронами в лесополосах во время боевых вылетов украинских бойцов.

Один из них накрылся плащом для маскировки, а другой притворился мертвым, лежа в воронке от взрыва снаряда.

Кадры операции бойцы опубликовали в своем официальном телеграм-канале.

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Автор: 

армия РФ (23057) уничтожение (10031) Донецкая область (12453) дроны (7368) Силы беспилотных систем (525) Краматорский район (1260) Лиман (247)
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Плащ рятує від дощу - від дронів рятує тільки "Хен де хох" І щоб зброя знаходилася в стороні подалі!
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02.12.2025 18:19 Ответить
Ліс жаль... Це ж скільки його відновлювать треба буде...
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02.12.2025 23:10 Ответить
Нарешті ********* дочекалися, з цими туманами….
Слава Захисникам України та їх Родинам!!
Бо зелупень, тільки єрмаком та міндічем з цукерманом опікується!!!
То супровід, то охорона, то перетин кордону, то виведення двушечок зрадникам України!! За Україну, зелупню і подумати немає часу!! Це ж не вагнерівці чи беркутня!?!?
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03.12.2025 00:27 Ответить
 
 