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Один накрився плащем, інший прикинувся мертвим: пілоти батальйону SIGNUM знищили окупантів. ВIДЕО
Пілоти батальйону SIGNUM ліквідували 7 окупантів на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє загарбників намагалися сховатися під бетонною плитою, але були ліквідовані.
Ще 5 окупантів знищено ударними дронами в лісосмугах під час бойових вильотів українських бійців.
Один із них накрився плащем для маскування, а інший прикинувся мертвим, лежачи у вирві від вибуху снаряда.
Кадри операції бійці опублікували у своєму офіційному телеграм‑каналі.
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Слава Захисникам України та їх Родинам!!
Бо зелупень, тільки єрмаком та міндічем з цукерманом опікується!!!
То супровід, то охорона, то перетин кордону, то виведення двушечок зрадникам України!! За Україну, зелупню і подумати немає часу!! Це ж не вагнерівці чи беркутня!?!?