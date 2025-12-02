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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Бойові дії на Лиманському напрямку
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Один накрився плащем, інший прикинувся мертвим: пілоти батальйону SIGNUM знищили окупантів. ВIДЕО

Пілоти батальйону SIGNUM ліквідували 7 окупантів на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє загарбників намагалися сховатися під бетонною плитою, але були ліквідовані.

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Ще 5 окупантів знищено ударними дронами в лісосмугах під час бойових вильотів українських бійців.

Один із них накрився плащем для маскування, а інший прикинувся мертвим, лежачи у вирві від вибуху снаряда.

Кадри операції бійці опублікували у своєму офіційному телеграм‑каналі.

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Автор: 

армія рф (21275) знищення (10348) Донецька область (11334) дрони (8440) Сили безпілотних систем (531) Краматорський район (1274) Лиман (248)
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Плащ рятує від дощу - від дронів рятує тільки "Хен де хох" І щоб зброя знаходилася в стороні подалі!
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02.12.2025 18:19 Відповісти
Ліс жаль... Це ж скільки його відновлювать треба буде...
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02.12.2025 23:10 Відповісти
Нарешті ********* дочекалися, з цими туманами….
Слава Захисникам України та їх Родинам!!
Бо зелупень, тільки єрмаком та міндічем з цукерманом опікується!!!
То супровід, то охорона, то перетин кордону, то виведення двушечок зрадникам України!! За Україну, зелупню і подумати немає часу!! Це ж не вагнерівці чи беркутня!?!?
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03.12.2025 00:27 Відповісти
 
 