Один накрився плащем, інший прикинувся мертвим: пілоти батальйону SIGNUM знищили окупантів. ВIДЕО

Пілоти батальйону SIGNUM ліквідували 7 окупантів на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє загарбників намагалися сховатися під бетонною плитою, але були ліквідовані.

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Ще 5 окупантів знищено ударними дронами в лісосмугах під час бойових вильотів українських бійців.

Один із них накрився плащем для маскування, а інший прикинувся мертвим, лежачи у вирві від вибуху снаряда.

Кадри операції бійці опублікували у своєму офіційному телеграм‑каналі.

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