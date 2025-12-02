Від влучання відірвало ногу: дрони "Птахів Мадяра" ліквідували окупанта. ВIДЕО

Оператори дронів "Птахи Мадяра" під час обльоту своєї зони відповідальності ліквідували рашиста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант йшов степовою місцевістю та був як на долоні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На кадрах ударний безпілотник бійців 414‑ї бригади на швидкості влітає військовому РФ в спину.

В результаті влучання загарбник лежить з відкритим ротом, в нього відсутня кінцівка, а його амуніцію розтрощило та розкидало в різні сторони.

Раніше повідомлялося, що "Птахи Мадяра" ліквідували двох рашистів у протитанковому рові.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Один окупант вистрілив собі в голову, інший підірвав на собі гранату: бойова робота бійців 63-ї ОМБр. ВIДЕО