4 708 4
Від влучання відірвало ногу: дрони "Птахів Мадяра" ліквідували окупанта. ВIДЕО
Оператори дронів "Птахи Мадяра" під час обльоту своєї зони відповідальності ліквідували рашиста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант йшов степовою місцевістю та був як на долоні.
На кадрах ударний безпілотник бійців 414‑ї бригади на швидкості влітає військовому РФ в спину.
В результаті влучання загарбник лежить з відкритим ротом, в нього відсутня кінцівка, а його амуніцію розтрощило та розкидало в різні сторони.
Раніше повідомлялося, що "Птахи Мадяра" ліквідували двох рашистів у протитанковому рові.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Оторвали Ваньке лапу.
На него еще я сброшу,
Что бы Ванька стал хорошим!