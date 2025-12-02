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Від влучання відірвало ногу: дрони "Птахів Мадяра" ліквідували окупанта. ВIДЕО

Оператори дронів "Птахи Мадяра" під час обльоту своєї зони відповідальності ліквідували рашиста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант йшов степовою місцевістю та був як на долоні.

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На кадрах ударний безпілотник бійців 414‑ї бригади на швидкості влітає військовому РФ в спину.

В результаті влучання загарбник лежить з відкритим ротом, в нього відсутня кінцівка, а його амуніцію розтрощило та розкидало в різні сторони.

Раніше повідомлялося, що "Птахи Мадяра" ліквідували двох рашистів у протитанковому рові.

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Автор: 

армія рф (21275) знищення (10348) дрони (8440) 414 Птахи Мадяра (203)
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Уронили Ванку на ***,
Оторвали Ваньке лапу.
На него еще я сброшу,
Что бы Ванька стал хорошим!
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02.12.2025 18:22 Відповісти
Пуйло щось там про ногі рускава салдата колись плело...
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02.12.2025 19:25 Відповісти
Какая нАга? То задняя лапа.
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02.12.2025 21:55 Відповісти
Якщо здох, то сім'ї замість білої Лади вручать лісапет, бо в чорний пакет покладуть некомплект, або три ноги замість самого орка.
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02.12.2025 22:26 Відповісти
 
 