Один окупант вистрілив собі в голову, інший підірвав на собі гранату: бойова робота бійців 63-ї ОМБр. ВIДЕО

Українські військові 63‑ї окремої механізованої бригади "Сталеві Леви" ліквідували трьох окупантів на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашисти ховалися в лісосмузі, і в цей момент їх уразив ударний дрон Сил оборони.

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У результаті удару один загарбник одразу був ліквідований, інший поплічник здійснив постріл собі в голову.

Третій окупант підірвав гранату в себе на животі, внаслідок чого йому розірвало живіт, але після вибуху він ще намагався здійснювати рухи.

Відео оприлюднили у соцмережах.

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