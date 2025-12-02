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Один окупант вистрілив собі в голову, інший підірвав на собі гранату: бойова робота бійців 63-ї ОМБр. ВIДЕО
Українські військові 63‑ї окремої механізованої бригади "Сталеві Леви" ліквідували трьох окупантів на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашисти ховалися в лісосмузі, і в цей момент їх уразив ударний дрон Сил оборони.
У результаті удару один загарбник одразу був ліквідований, інший поплічник здійснив постріл собі в голову.
Третій окупант підірвав гранату в себе на животі, внаслідок чого йому розірвало живіт, але після вибуху він ще намагався здійснювати рухи.
Відео оприлюднили у соцмережах.
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Oleg K #589544
показати весь коментар02.12.2025 01:33 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Иван Сирко #490186
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Tamirou
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