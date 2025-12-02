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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Окупанти-самовбивці Ліквідація російських окупантів Самогубство окупантів на полі бою
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Один окупант вистрілив собі в голову, інший підірвав на собі гранату: бойова робота бійців 63-ї ОМБр. ВIДЕО

Українські військові 63‑ї окремої механізованої бригади "Сталеві Леви" ліквідували трьох окупантів на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашисти ховалися в лісосмузі, і в цей момент їх уразив ударний дрон Сил оборони.

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У результаті удару один загарбник одразу був ліквідований, інший поплічник здійснив постріл собі в голову.

Третій окупант підірвав гранату в себе на животі, внаслідок чого йому розірвало живіт, але після вибуху він ще намагався здійснювати рухи.

Відео оприлюднили у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (21275) знищення (10348) Донецька область (11334) дрони (8433) 63 ОМБр (166) Краматорський район (1272) Лиман (248)
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02.12.2025 01:33 Відповісти
якась собача смерть. особливо у останнього з гранатою. схоже він ще довгенько конав.
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02.12.2025 05:10 Відповісти
автор, перечитай ще раз заголовок, тільки повільно
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02.12.2025 07:24 Відповісти
 
 