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Один оккупант выстрелил себе в голову, другой подорвал на себе гранату: боевая работа бойцов 63-й ОМБр. ВИДЕО
Украинские военные 63-й отдельной механизированной бригады "Стальные Львы" ликвидировали трех оккупантов на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, рашисты прятались в лесополосе, и в этот момент их поразил ударный дрон Сил обороны.
В результате удара один захватчик был сразу ликвидирован, другой выстрелил себе в голову.
Третий оккупант взорвал гранату у себя на животе, в результате чего ему разорвало живот, но после взрыва он еще пытался совершать движения.
Видео обнародовали в соцсетях.
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Oleg K #589544
показать весь комментарий02.12.2025 01:33 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Иван Сирко #490186
показать весь комментарий02.12.2025 05:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Tamirou
показать весь комментарий02.12.2025 07:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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