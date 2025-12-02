Один оккупант выстрелил себе в голову, другой подорвал на себе гранату: боевая работа бойцов 63-й ОМБр. ВИДЕО

Украинские военные 63-й отдельной механизированной бригады "Стальные Львы" ликвидировали трех оккупантов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашисты прятались в лесополосе, и в этот момент их поразил ударный дрон Сил обороны.

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В результате удара один захватчик был сразу ликвидирован, другой выстрелил себе в голову.

Третий оккупант взорвал гранату у себя на животе, в результате чего ему разорвало живот, но после взрыва он еще пытался совершать движения.

Видео обнародовали в соцсетях.

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