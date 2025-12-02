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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Оккупанты-самоубийцы Ликвидация российских окукпантов Самоубийство оккупантов на поле боя
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Один оккупант выстрелил себе в голову, другой подорвал на себе гранату: боевая работа бойцов 63-й ОМБр. ВИДЕО

Украинские военные 63-й отдельной механизированной бригады "Стальные Львы" ликвидировали трех оккупантов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашисты прятались в лесополосе, и в этот момент их поразил ударный дрон Сил обороны.

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В результате удара один захватчик был сразу ликвидирован, другой выстрелил себе в голову.

Третий оккупант взорвал гранату у себя на животе, в результате чего ему разорвало живот, но после взрыва он еще пытался совершать движения.

Видео обнародовали в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (23057) уничтожение (10031) Донецкая область (12453) дроны (7368) 63 ОМБр (166) Краматорский район (1258) Лиман (247)
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Добрий моzкаль - це дохлий моzкаль.
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02.12.2025 01:33 Ответить
якась собача смерть. особливо у останнього з гранатою. схоже він ще довгенько конав.
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02.12.2025 05:10 Ответить
автор, перечитай ще раз заголовок, тільки повільно
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02.12.2025 07:24 Ответить
 
 