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От попадания оторвало ногу: дроны "Птахів Мадяра" ликвидировали оккупанта. ВИДЕО
Операторы дронов "Птахи Мадяра" во время облета своей зоны ответственности ликвидировали рашиста.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант шел по степной местности и был, как на ладони.
На кадрах ударный беспилотник бойцов 414-й бригады на скорости влетает военному РФ в спину.
В результате попадания захватчик лежит с открытым ртом, у него отсутствует конечность, а его амуницию разбило и разбросало в разные стороны.
Ранее сообщалось, что "Птахи Мадяра" ликвидировали двух рашистов в противотанковом рву.
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Оторвали Ваньке лапу.
На него еще я сброшу,
Что бы Ванька стал хорошим!