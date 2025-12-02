От попадания оторвало ногу: дроны "Птахів Мадяра" ликвидировали оккупанта. ВИДЕО

Операторы дронов "Птахи Мадяра" во время облета своей зоны ответственности ликвидировали рашиста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант шел по степной местности и был, как на ладони.

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На кадрах ударный беспилотник бойцов 414-й бригады на скорости влетает военному РФ в спину.

В результате попадания захватчик лежит с открытым ртом, у него отсутствует конечность, а его амуницию разбило и разбросало в разные стороны.

Ранее сообщалось, что "Птахи Мадяра" ликвидировали двух рашистов в противотанковом рву.

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