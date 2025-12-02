В Часовом Яре бойцы 24-й бригады уничтожили российскую штурмовую группу из 38 оккупантов. ВИДЕО
В Часовом Яре в Донецкой области продолжаются интенсивные бои за удержание города. Подразделения 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила обнародовали кадры результатов очередной успешной операции против российских штурмовых подразделений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео видно результат ликвидации штурмовой группы оккупантов численностью 38 человек. По информации бригады, враг пытался осуществить прорыв в городском секторе обороны, но украинские защитники вовремя обнаружили и остановили наступление россиян.
"Часов Яр, Донецкая область. Оборона города продолжается. На этих кадрах - уничтоженная российская штурмовая группа численностью 38 человек. Работа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила", - говорится в комментарии к видео.
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