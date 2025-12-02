РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10533 посетителя онлайн
Новости Видео Бои за Часов Яр
6 768 5

В Часовом Яре бойцы 24-й бригады уничтожили российскую штурмовую группу из 38 оккупантов. ВИДЕО

В Часовом Яре в Донецкой области продолжаются интенсивные бои за удержание города. Подразделения 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила обнародовали кадры результатов очередной успешной операции против российских штурмовых подразделений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео видно результат ликвидации штурмовой группы оккупантов численностью 38 человек. По информации бригады, враг пытался осуществить прорыв в городском секторе обороны, но украинские защитники вовремя обнаружили и остановили наступление россиян.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Часов Яр, Донецкая область. Оборона города продолжается. На этих кадрах - уничтоженная российская штурмовая группа численностью 38 человек. Работа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Один оккупант выстрелил себе в голову, другой подорвал на себе гранату: боевая работа бойцов 63-й ОМБр. ВИДЕО

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Читайте: Заявления РФ о захвате Покровска, Волчанска и Купянска не соответствуют действительности, - Генштаб

Автор: 

армия РФ (23057) уничтожение (10031) Донецкая область (12453) 24 омб имени князя Данила Галицкого (293) Часов Яр (424) Бахмутский район (853)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Они лежали молча в ряд
Они лежали молча в ряд
Их было тридцать восемь....(с)
показать весь комментарий
02.12.2025 14:56 Ответить
+30 до ориг1налу)
показать весь комментарий
02.12.2025 15:17 Ответить
Так кацап же Часов Яр еще в октябре 'освободил'!?
показать весь комментарий
02.12.2025 15:26 Ответить
28 панфиловцев.
показать весь комментарий
02.12.2025 15:54 Ответить
...психіка явно покращалась
показать весь комментарий
02.12.2025 16:38 Ответить
 
 