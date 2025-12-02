У Часовому Яру бійці 24-ї бригади знищили російську штурмову групу із 38 окупантів. ВIДЕО
У Часовому Яру на Донеччині тривають інтенсивні бої за утримання міста. Підрозділи 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оприлюднили кадри результатів чергової успішної операції проти російських штурмових підрозділів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео видно результат ліквідації штурмової групи окупантів чисельністю 38 осіб. За інформацією бригади, ворог намагався здійснити прорив у міському секторі оборони, але українські захисники вчасно виявили та зупинили наступ росіян.
"Часів Яр, Донецька область. Оборона міста триває. На цих кадрах - знищена російська штурмова група чисельністю 38 осіб. Робота 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила", - йдеться у коментарі до відео.
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