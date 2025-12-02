УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10326 відвідувачів онлайн
Новини Відео Бої за Часів Яр
6 768 5

У Часовому Яру бійці 24-ї бригади знищили російську штурмову групу із 38 окупантів. ВIДЕО

У Часовому Яру на Донеччині тривають інтенсивні бої за утримання міста. Підрозділи 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оприлюднили кадри результатів чергової успішної операції проти російських штурмових підрозділів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео видно результат ліквідації штурмової групи окупантів чисельністю 38 осіб. За інформацією бригади, ворог намагався здійснити прорив у міському секторі оборони, але українські захисники вчасно виявили та зупинили наступ росіян.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Часів Яр, Донецька область. Оборона міста триває. На цих кадрах - знищена російська штурмова група чисельністю 38 осіб. Робота 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться: Один окупант вистрілив собі в голову, інший підірвав на собі гранату: бойова робота бійців 63-ї ОМБр. ВIДЕО

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Читайте: Заяви РФ про захоплення Покровська, Вовчанська та Куп’янська не відповідають дійсності, - Генштаб

Автор: 

армія рф (21275) знищення (10348) Донецька область (11334) 24 ОМБр імені короля Данила (294) Часів Яр (427) Бахмутський район (858)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Они лежали молча в ряд
Они лежали молча в ряд
Их было тридцать восемь....(с)
показати весь коментар
02.12.2025 14:56 Відповісти
+30 до ориг1налу)
показати весь коментар
02.12.2025 15:17 Відповісти
Так кацап же Часов Яр еще в октябре 'освободил'!?
показати весь коментар
02.12.2025 15:26 Відповісти
28 панфиловцев.
показати весь коментар
02.12.2025 15:54 Відповісти
...психіка явно покращалась
показати весь коментар
02.12.2025 16:38 Відповісти
 
 