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Рашист показав 8 мертвих поплічників після атаки українських дронів. ВIДЕО
У мережі опубліковано відеозапис Десантно‑штурмових військ, на якому рашист показує своїх загиблих поплічників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно щонайменше 8 мертвих окупантів, які були уражені українськими дронами.
На відео загарбник скиглить на своїх командирів, які запевняли його, що все "чисто".
Також зафіксовано один з українських дронів із написом "Золото Карпат".
Також повідомлялося, що у Часовому Яру бійці 24-ї бригади знищили російську штурмову групу із 38 окупантів.
Топ коментарі
+25 НБ
показати весь коментар03.12.2025 00:30 Відповісти Посилання
+23 Neo Matrix
показати весь коментар03.12.2025 01:09 Відповісти Посилання
+21 westwlad
показати весь коментар03.12.2025 00:42 Відповісти Посилання
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