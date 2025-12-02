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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
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Рашист показав 8 мертвих поплічників після атаки українських дронів. ВIДЕО

У мережі опубліковано відеозапис Десантно‑штурмових військ, на якому рашист показує своїх загиблих поплічників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно щонайменше 8 мертвих окупантів, які були уражені українськими дронами.

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На відео загарбник скиглить на своїх командирів, які запевняли його, що все "чисто".

Також зафіксовано один з українських дронів із написом "Золото Карпат".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські дронарі 412-го полку "Nemesis" ліквідували 12 окупантів. ВIДЕО

Також повідомлялося, що у Часовому Яру бійці 24-ї бригади знищили російську штурмову групу із 38 окупантів.

Дивіться також: Один накрився плащем, інший прикинувся мертвим: пілоти батальйону SIGNUM знищили окупантів. ВIДЕО

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армія рф (21283) знищення (10354) ДШВ Десантно-штурмові війська (479) дрони (8448)
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Топ коментарі
+25
Мертві виродки не виховають інших виродків.
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03.12.2025 00:30 Відповісти
+23
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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03.12.2025 01:09 Відповісти
+21
это единственное подходящее состояние для кацапских тварей.
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03.12.2025 00:42 Відповісти
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По танку вдарила болванка,
Прощай, родимый экипаж,
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж.

.
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03.12.2025 00:26 Відповісти
і маладая нє узнаєть какой танкіста бил конєц
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03.12.2025 06:39 Відповісти
Мабуть, до вітькоффа ********* шли, на зустріч??
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03.12.2025 00:29 Відповісти
Мертві виродки не виховають інших виродків.
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03.12.2025 00:30 Відповісти
красівоє.
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03.12.2025 00:33 Відповісти
какие фотогенические вышли !
я ....уею !

.
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03.12.2025 00:34 Відповісти
это единственное подходящее состояние для кацапских тварей.
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03.12.2025 00:42 Відповісти
Вгамонились, умиротворились, упокоїлись.
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03.12.2025 00:55 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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03.12.2025 01:09 Відповісти
Епизоотия...
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03.12.2025 01:40 Відповісти
Кому воно жаліється. Самі ж виродки контракти добровільно підписували думали грошенят зароблять і унітазів намародерять
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03.12.2025 01:47 Відповісти
Кожен смердючий каzапський ******** який прийшов в Україну зі зброєю в руках має здохнути. А ще краще, якщо це бидло здохне в муках.
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03.12.2025 03:08 Відповісти
Так затишно лежать, по-домашньому.
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03.12.2025 03:16 Відповісти
Останній показує великий палець вгору - всё чики-пуки 😁
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03.12.2025 04:21 Відповісти
По моему последний держит большой палец вверх.
Наверное хочет сказать что хорошо отработали...
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03.12.2025 06:55 Відповісти
Так все правильно! Все "чисто" ... ВЖЕ... "И только мёртвые с косами стаят... И тишина...".
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03.12.2025 07:29 Відповісти
В Світі стало трохи чистіше...
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03.12.2025 08:32 Відповісти
Гарно як
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03.12.2025 08:47 Відповісти
Ще пару м***каликів стали хорошими рускими.
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03.12.2025 09:28 Відповісти
Клас! По більше таких скляних очей від Золота Карпат! Можна і без очей...
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03.12.2025 10:06 Відповісти
Золотой карат)
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03.12.2025 11:11 Відповісти
"Золото Карпат" написано на мавіку що влупив кацава!"
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03.12.2025 12:01 Відповісти
Вот теперь все действительно зачищено
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03.12.2025 10:38 Відповісти
Сказалі же тєбє: "Патєрь нєт". Ета Галівуд всьо, пастановка.
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03.12.2025 11:38 Відповісти
Шикарне відео
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03.12.2025 12:07 Відповісти
От можуть жеж бути хорошими! ось такі кацапи мені подобаються
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03.12.2025 13:18 Відповісти
На это можно смотреть вечно..свинособаки
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03.12.2025 13:27 Відповісти
Ніколи не думав, що мені так сподобається жанр "Нотюрморт"...
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03.12.2025 15:24 Відповісти
Восьмой просто красавчик.
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03.12.2025 16:01 Відповісти
От сволота кацапская,на куйла обижается,что он его туда послал,но когда деньги брал,то чуствовал себя героем,что он будет уничтожать украинцев,он их нежалел.Одно хорошо,что видео сделал,чтоб другие ублюдки смотрели и,чтоб очко пульсировало.
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03.12.2025 16:49 Відповісти
Жодної свинособаки не шкода!!!
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03.12.2025 18:18 Відповісти
Які смішні!))))
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03.12.2025 19:07 Відповісти
А вони хіба не за цим до нас прийшли?
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03.12.2025 20:34 Відповісти
Хорошо лежат!
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03.12.2025 23:17 Відповісти
 
 