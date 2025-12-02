Рашист показав 8 мертвих поплічників після атаки українських дронів. ВIДЕО

У мережі опубліковано відеозапис Десантно‑штурмових військ, на якому рашист показує своїх загиблих поплічників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно щонайменше 8 мертвих окупантів, які були уражені українськими дронами.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На відео загарбник скиглить на своїх командирів, які запевняли його, що все "чисто".

Також зафіксовано один з українських дронів із написом "Золото Карпат".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські дронарі 412-го полку "Nemesis" ліквідували 12 окупантів. ВIДЕО

Також повідомлялося, що у Часовому Яру бійці 24-ї бригади знищили російську штурмову групу із 38 окупантів.

Дивіться також: Один накрився плащем, інший прикинувся мертвим: пілоти батальйону SIGNUM знищили окупантів. ВIДЕО