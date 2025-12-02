ВСУ значительно улучшили тактическое положение в Купянске, продолжается зачистка, - Сырский

Украинским подразделениям удалось существенно улучшить тактическое положение непосредственно в Купянске Харьковской области.

Об этом заявил главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский.

Какова ситуация в городе

Сырский посетил части поисково-ударной группировки и тактической группы Купянска и провел содержательную беседу с командным составом поисково-ударной группировки.

Военные обсудили выполнение мероприятий по стабилизации ситуации в районе Купянска.

Зачистка города

"Заслушал доклады об оперативной обстановке – информация обнадеживающая. Нашим подразделениям удалось существенно улучшить тактическое положение непосредственно в городе. Пути инфильтрации диверсионно-разведывательных групп противника заблокированы. Продолжается зачистка территории Купянска от российских оккупантов, которые имеют "успехи" разве что в плоскости пропаганды. Работаем над постепенным вытеснением врага с его плацдарма к северу от города, а также из ряда других районов, где россияне пока сохраняют свое присутствие", - отметил глава государства.

Сырский отдал указания для обеспечения наших войск в соответствии с потребностями, в частности дополнительными средствами для усиления огневого воздействия на врага.

