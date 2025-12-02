РУС
Новости Бои на Купянском направлении
ВСУ значительно улучшили тактическое положение в Купянске, продолжается зачистка, - Сырский

сирський

Украинским подразделениям удалось существенно улучшить тактическое положение непосредственно в Купянске Харьковской области.

Об этом заявил главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский, сообщает Цензор.НЕТ.

Какова ситуация в городе

Сырский посетил части поисково-ударной группировки и тактической группы Купянска и провел содержательную беседу с командным составом поисково-ударной группировки.

  • Военные обсудили выполнение мероприятий по стабилизации ситуации в районе Купянска.

Зачистка города

"Заслушал доклады об оперативной обстановке – информация обнадеживающая. Нашим подразделениям удалось существенно улучшить тактическое положение непосредственно в городе. Пути инфильтрации диверсионно-разведывательных групп противника заблокированы.

Продолжается зачистка территории Купянска от российских оккупантов, которые имеют "успехи" разве что в плоскости пропаганды. Работаем над постепенным вытеснением врага с его плацдарма к северу от города, а также из ряда других районов, где россияне пока сохраняют свое присутствие", - отметил глава государства.

Сырский отдал указания для обеспечения наших войск в соответствии с потребностями, в частности дополнительными средствами для усиления огневого воздействия на врага.

Автор: 

боевые действия (5226) Александр Сырский (770) Харьковская область (1957) Купянский район (537) Купянск (848)
"...частини пошуково-ударного угруповання.." - я аж проснувся
02.12.2025 18:49 Ответить
потужний в нас сирок. і не зламний
02.12.2025 18:56 Ответить
Ну у Сирського завжди одна перемога.
02.12.2025 18:58 Ответить
ну йому з Київа відніше
02.12.2025 19:09 Ответить
Локшина для презедента?
02.12.2025 19:14 Ответить
Так, і Суджу поміняємо на Донбасс та Крим.
02.12.2025 19:26 Ответить
 
 