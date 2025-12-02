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Новини Бої на Куп’янському напрямку
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ЗСУ значно покращили тактичне положення в Куп’янську, триває зачистка, - Сирський

сирський

Українським підрозділам вдалося суттєво покращити тактичне положення безпосередньо в Куп’янську Харківської області.

Про це заявив головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Яка ситуація у місті

Сирський відвідав частини пошуково-ударного угруповання та тактичної групи Куп'янську та провів змістовну розмову з командним складом пошуково-ударного угруповання.

  • Військові обговорили виконання заходів для стабілізації ситуації в районі Куп’янська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більша частина Куп’янська під контролем українських військ, окупанти утримують північні райони, - Угруповання об’єднаних сил

Зачистка міста

"Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки – інформація обнадійлива. Нашим підрозділам вдалося суттєво покращити тактичне положення безпосередньо в місті. Шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника блоковані.

Триває зачистка території Куп’янська від російських окупантів, які мають "успіхи" хіба що в площині пропаганди. Працюємо над поступовим витісненням ворога з його плацдарму на північ від міста, а також із низки інших районів, де росіяни поки зберігають свою присутність", - зазначив головком.

Сирський віддав вказівки для забезпечення наших військ відповідно до потреб, зокрема додатковими засобами для посилення вогневого впливу на ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ каже, що захопила Куп’янськ. Однак ЗСУ зачистили місто від "майже всіх" окупантів, - Зеленський

Автор: 

бойові дії (5973) Сирський Олександр (953) Харківська область (2835) Куп’янський район (752) Куп’янськ (1121)
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Топ коментарі
+7
"...частини пошуково-ударного угруповання.." - я аж проснувся
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02.12.2025 18:49 Відповісти
+4
потужний в нас сирок. і не зламний
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02.12.2025 18:56 Відповісти
+4
Ну у Сирського завжди одна перемога.
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02.12.2025 18:58 Відповісти
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"...частини пошуково-ударного угруповання.." - я аж проснувся
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02.12.2025 18:49 Відповісти
потужний в нас сирок. і не зламний
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02.12.2025 18:56 Відповісти
Ну у Сирського завжди одна перемога.
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02.12.2025 18:58 Відповісти
ну йому з Київа відніше
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02.12.2025 19:09 Відповісти
Локшина для презедента?
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02.12.2025 19:14 Відповісти
Так, і Суджу поміняємо на Донбасс та Крим.
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02.12.2025 19:26 Відповісти
В Покровську рашисти теж мабуть роблять зачистку???
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02.12.2025 20:11 Відповісти
Всьо, з Покровськом вже порішав, тепер на черзі Куп'янськ. Женіть його звідти хлопці, бо й вашу оборону зпаскудить.
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02.12.2025 22:48 Відповісти
"Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки - інформація обнадійлива.
У НАТО оцінили ситуацію на фронті в Україні та заявили, що українські оборонці у Мирнограді перебувають "практично в оточенні", а Покровськна понад 95% контролюється російськими військами.

Про це заявив журналістам високопосадовець НАТО перед початком міністерської зустрічі Альянсу, інформує Цензор.НЕТ Джерело: https://censor.net/ua/n3588282
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03.12.2025 00:33 Відповісти
Від таких потужних перемог, я вже боюся, зайвий раз, дивитися deepstatemap...
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03.12.2025 01:58 Відповісти
 
 