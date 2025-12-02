ЗСУ значно покращили тактичне положення в Куп’янську, триває зачистка, - Сирський

Українським підрозділам вдалося суттєво покращити тактичне положення безпосередньо в Куп’янську Харківської області.

Про це заявив головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Сирський відвідав частини пошуково-ударного угруповання та тактичної групи Куп'янську та провів змістовну розмову з командним складом пошуково-ударного угруповання.

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"Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки – інформація обнадійлива. Нашим підрозділам вдалося суттєво покращити тактичне положення безпосередньо в місті. Шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника блоковані.

Триває зачистка території Куп’янська від російських окупантів, які мають "успіхи" хіба що в площині пропаганди. Працюємо над поступовим витісненням ворога з його плацдарму на північ від міста, а також із низки інших районів, де росіяни поки зберігають свою присутність", - зазначив головком.