ЗСУ організовують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда, - УВ "Схід"

Українські захисники для безперебійного забезпечення підрозділів організовують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда.

Про це повідомила угруповання військ "Схід", передає Цензор.НЕТ.

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За даними військових, у зоні відповідальності протягом минулої доби відбили 90 російських штурмів.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки", - йдеться в повідомленні.

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Оборонці знешкодили 130 рашистів, із них 90 - безповоротно. Також знищено 19 безпілотних літальних апаратів, п’ять одиниць автомобільної техніки, танк і бойову броньовану машину.

Покровськ

У місті тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

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Мирноград

Підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.

"Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним", - зазначили в управлінні військ.

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Що передувало?

У Генштабі заявили, що заяви РФ про захоплення Покровська, Вовчанська та Куп’янська не відповідають дійсності.

Водночас у НАТО заявили, що контроль ЗСУ над Покровськом майже втрачено. Мирноград "практично повністю" оточений.

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