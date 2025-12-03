УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13381 відвідувач онлайн
Новини Ситуація на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку
1 833 13

ЗСУ організовують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда, - УВ "Схід"

Що відбувається у Покровську та Мирнограді: заява військових

Українські захисники для безперебійного забезпечення підрозділів організовують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда.

Про це повідомила угруповання військ "Схід", передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними військових, у зоні відповідальності протягом минулої доби відбили 90 російських штурмів.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу на фронті 201 боєзіткнення: понад 50 ворожих штурмів відбито на Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТА

Оборонці знешкодили 130 рашистів, із них 90 - безповоротно. Також знищено 19 безпілотних літальних апаратів, п’ять одиниць автомобільної техніки, танк і бойову броньовану машину.

Покровськ

У місті тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

Читайте також: Ворог продовжує розпорошуватися у Покровську та його околицях. Логістика до Мирнограду ускладнена, - DeepState

Мирноград

Підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.

"Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним", - зазначили в управлінні військ.

Читайте: Ворог намагався встановити прапор у Покровську для пропагандистського сюжету, - УВ "Схід"

Що передувало?

  • У Генштабі заявили, що заяви РФ про захоплення Покровська, Вовчанська та Куп’янська не відповідають дійсності.
  • Водночас у НАТО заявили, що контроль ЗСУ над Покровськом майже втрачено. Мирноград "практично повністю" оточений.

Читайте: ЗСУ значно покращили тактичне положення в Куп’янську, триває зачистка, - Сирський

Автор: 

бойові дії (5976) Покровськ (1347) Мирноград (276)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Які шляхи? Покровськ,як і Вовчанськ остаточно втрачені. Мирноград(Авдіївка2) в повному оточенні. Руководство підараси.
показати весь коментар
03.12.2025 11:27 Відповісти
+4
тож воні в оточенні...брехливі зелені гниди
показати весь коментар
03.12.2025 11:22 Відповісти
+4
Скільки поклали на курвщина людей і згубили техніки?оголили фронти кругом.це зрада конкретна,щоб здати побільше територій перед переговорами.все було продумано заздалегідь.
показати весь коментар
03.12.2025 11:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тож воні в оточенні...брехливі зелені гниди
показати весь коментар
03.12.2025 11:22 Відповісти
***** і нато сказали, що україна в оточенні і як що не капітулює зараз добровільно, то завтра нам тринда!
то, як можна додаткову логістику створити?
хто бреше?
показати весь коментар
03.12.2025 11:27 Відповісти
Які шляхи? Покровськ,як і Вовчанськ остаточно втрачені. Мирноград(Авдіївка2) в повному оточенні. Руководство підараси.
показати весь коментар
03.12.2025 11:27 Відповісти
Творожніков починаючи з Дебальцево традицій не змінює.
показати весь коментар
03.12.2025 11:33 Відповісти
Який ***** Покровськ, хочаб карту осінтерів подивилися, там нема куди іхати. Мирноград в повному оточенні, русня вже викладує роліки як у полон здаються.
показати весь коментар
03.12.2025 11:30 Відповісти
Цинічна брехня.
показати весь коментар
03.12.2025 11:31 Відповісти
СИРСЬКИЙ - ЦЕ. ІСТОННО КЛОУН тримати до останнього - допоки аж не буде куча полонених і вбитих а потім героїчно визволяти
показати весь коментар
03.12.2025 11:31 Відповісти
Скільки поклали на курвщина людей і згубили техніки?оголили фронти кругом.це зрада конкретна,щоб здати побільше територій перед переговорами.все було продумано заздалегідь.
показати весь коментар
03.12.2025 11:34 Відповісти
Все дошло до того что возникла альтернативная реальность. То что говорят официальные речники генштаба уже вообще никак не с пересекается с реальностью
показати весь коментар
03.12.2025 11:38 Відповісти
Найгірше що можливо вони і не володіють реальною ситуацією, таке може бути що їм скидають якісь дані місячної давності і видають це як поточну картину. Про це вже давно говорять військові по соцмережах.
показати весь коментар
03.12.2025 12:24 Відповісти
Перевізник - УЗ по програмі 3000. Як за.......али брехуни
показати весь коментар
03.12.2025 12:07 Відповісти
Покровськ та Мирноград - це "отвєтка" верхголовкому та головкому, двом, млять, неперевершеним військовим стратегам за Курську ганебну авантюру! Обом цим містам майже повна @@зда, але ж цього чесно сказати дуже не хочеться! От і несуть усіляку муйню про якісь там шляхи - при майже повному оточенні Мирнограда та майже повній окупації Покровська!
показати весь коментар
03.12.2025 12:26 Відповісти
З 19 року вже сотні тисяч тон брехні від народного обранця - шо призвели та ще призведуть до крові та смертей. Але 40% все ж таки продовжують бачить гниду презедентом.
показати весь коментар
03.12.2025 12:43 Відповісти
 
 