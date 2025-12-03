ЗСУ організовують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда, - УВ "Схід"
Українські захисники для безперебійного забезпечення підрозділів організовують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда.
Про це повідомила угруповання військ "Схід", передає Цензор.НЕТ.
За даними військових, у зоні відповідальності протягом минулої доби відбили 90 російських штурмів.
"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки", - йдеться в повідомленні.
Оборонці знешкодили 130 рашистів, із них 90 - безповоротно. Також знищено 19 безпілотних літальних апаратів, п’ять одиниць автомобільної техніки, танк і бойову броньовану машину.
Покровськ
У місті тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.
Мирноград
Підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.
"Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним", - зазначили в управлінні військ.
Що передувало?
- У Генштабі заявили, що заяви РФ про захоплення Покровська, Вовчанська та Куп’янська не відповідають дійсності.
- Водночас у НАТО заявили, що контроль ЗСУ над Покровськом майже втрачено. Мирноград "практично повністю" оточений.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
то, як можна додаткову логістику створити?
хто бреше?