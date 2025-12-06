УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
20090 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці
5 772 21

РФ масовано атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у 8 областях, є знеструмлення, - Міненерго

Енергетика під ударом ворога

У ніч з 5 на 6 грудня ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є знеструмлення

Як зазначається, внаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

"Аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - додали в Міненерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аварійні відключення світла застосовані у шести областях України

Застосовуються погодинні відключення

В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у всіх регіонах України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

"Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону", - додали в міністерстві.

Також читайте: Роботу Херсонської ТЕЦ призупинено внаслідок російських ударів

Автор: 

обстріл (34578) енергетика (3858) Міненерго (1703)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Зелена банда зробила все щоб заробити на біді тих хто здурів і урочисто заніс їх у владу
показати весь коментар
06.12.2025 10:26 Відповісти
+8
Зауважив, що кожного разу після анонсу зменшення вимикань світла, як наприклад: "У суботу світла буде більше: Відключення діятимуть усю добу, проте обмежуватимуть на пів черги менше, - "Укренерго" Джерело: https://censor.net/n3588898 вночі прилітає обов'язково. Таке враження, що ворогу надають сигнал - запрошення вдарити, бо ми тут все полагодили, замінили і треба знову все знищити. Що це? 🤔
показати весь коментар
06.12.2025 10:17 Відповісти
+7
Це називаєтся геноцид проти українського народу рашиськими варварами ,чорти хочуть в зимовий період позбавити нещасний народ світла і тепла Але чому немає відповіді по рашистах ,чому Донецьк чи Луганськ з світлом ,адже там перебуває окупаційна армія ?
показати весь коментар
06.12.2025 10:16 Відповісти

Завантаження...

 
 