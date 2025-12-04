Роботу Херсонської ТЕЦ призупинено внаслідок російських ударів

Протягом останніх днів російські окупанти інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ із різних видів зброї.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Повністю цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення і обладнання станції. Терористи вкотре воюють проти мирного населення.



Через це роботу ТЕЦ призупинено. Без тепла залишилися 470 будинків — понад 40,5 тисячі абонентів", - йдеться в повідомленні.

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Що робитимуть?

Влада області проведе нараду, де розглядатимуть варіанти альтернативного теплопостачання для тих осель, які були під’єднані до ТЕЦ.

"Паралельно ведемо перемовини з партнерами, щоб забезпечити херсонців електричними обігрівачами та іншими засобами для обігріву", - додав він.

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