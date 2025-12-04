Роботу Херсонської ТЕЦ призупинено внаслідок російських ударів
Протягом останніх днів російські окупанти інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ із різних видів зброї.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Повністю цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення і обладнання станції. Терористи вкотре воюють проти мирного населення.
Через це роботу ТЕЦ призупинено. Без тепла залишилися 470 будинків — понад 40,5 тисячі абонентів", - йдеться в повідомленні.
Що робитимуть?
Влада області проведе нараду, де розглядатимуть варіанти альтернативного теплопостачання для тих осель, які були під’єднані до ТЕЦ.
"Паралельно ведемо перемовини з партнерами, щоб забезпечити херсонців електричними обігрівачами та іншими засобами для обігріву", - додав він.
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