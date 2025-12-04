Работа Херсонской ТЭЦ приостановлена из-за российских ударов

В последние дни российские оккупанты интенсивно атаковали Херсонскую ТЭЦ с помощью различных видов оружия.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Полностью гражданский объект, который обеспечивал горожан теплом, подвергся серьезным разрушениям: повреждены помещения и оборудование станции. Террористы в очередной раз воюют против мирного населения.



Из-за этого работа ТЭЦ приостановлена. Без тепла остались 470 домов — более 40,5 тысячи абонентов", — говорится в сообщении.

Что будут делать?

Власти области проведут совещание, где будут рассматривать варианты альтернативного теплоснабжения для тех домов, которые были подключены к ТЭЦ.

"Параллельно ведем переговоры с партнерами, чтобы обеспечить херсонцев электрическими обогревателями и другими средствами для обогрева", - добавил он.

