Рашисты атаковали объект энергетики на Одесщине, - ДТЭК

Ночью российские оккупанты атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

Отключение электроэнергии

"9 500 семей удалось переподключить по резервным схемам. Еще 51 800 - временно без света.



Энергетики уже работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электричество", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

В ночь на 3 декабря российские оккупанты нанесли удар по энергообъекту в Одесской области. Получил ранение работник предприятия.

4 декабря захватчики снова атаковали Одессу, пострадали 7 человек.

