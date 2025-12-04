РУС
Рашисты атаковали объект энергетики на Одесщине, - ДТЭК

РФ атаковала энергетику в Одессе: что известно?

Ночью российские оккупанты атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

Отключение электроэнергии

"9 500 семей удалось переподключить по резервным схемам. Еще 51 800 - временно без света.

Энергетики уже работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электричество", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ми вчора півдня без світла сиділи під добовою тривогою.
Добре, що у слуг все добре, а буде ще краще.
ну, в них куколди, в нас слуги. Ще та ху...я, і невідомо зто з них переможець в допозі ху...лу найбільше.
Читаю новий закон, вчора прийнятий тишком-нишком, в цілковитій таємниці, без пафосу, без блокування трибун і навіть без обговорень і анонсів, про запровадження пожиттєвого звання депусратам з пільгами, яких і президенти жодних країн немають на мільярди в підрахунку для знекровлегої України. От він. https://sud.ua/uk/news/laws/347720-rada-prinyala-zakon-o-statuse-narodnogo-deputata-osnovatelya-gosudarstvennoy-nezavisimosti-ukrainy
Слуги вирішили стати «засновниками» і поки є час нагороджувати ним один одного на свята, юбілеї, під голосування чогось важливого з конвертом на додачу. Бл...ді невідомого досі розмаху. Навіть дипломатичний паспорт передбачили для себе і надгробок, ні, навіть.СПОРУДУ,(мабудь кожному по мавзолею», з похованням за державні кошти з усіма почестями від вдячного народу.
Отака ху...я малята.
«Верховна Рада в другому читанні та в цілому прийняла законопроєкт №https://sud.ua/uk/news/laws/347714-rada-prinyala-zakon-o-povyshenii-naloga-na-pribyl-bankov-do-50-v-2026-godu 6493, яким запроваджується особливий статус народного депутата - засновника державної незалежності України.

Законом передбачається- визначення статус засновника ******** держави України - народного депутата (далі - Засновника), встановлення правові підстави та порядок присвоєння і позбавлення статусу Засновника, врегулювання порядку вручення посвідчення та нагрудного знака Засновника, закріплення обсягів прав та обов'язків Засновника.

Окремо визначено фінансові гарантії: Засновникам виплачуватимуть щомісячне довічне грошове утримання, яке може замінювати пенсію. Його розмір становитиме 80% від місячної зарплати чинного народного депутата - члена комітету.

Також документ надає Засновникам право на дипломатичний паспорт для офіційних закордонних поїздок.

Закон визначає і механізми вшанування пам'яті Засновників, включно з допомогою на поховання та встановленням надгробних споруд.»
04.12.2025 09:20 Ответить
Хтось ще пам'ятає про тисячі українських ракет та мільйони дронів, що полетять на голови кацапів?

Щось якось тихо стало з потужними заявами щодо цього.
04.12.2025 09:31 Ответить
 
 