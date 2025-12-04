Враг атаковал Одессу: повреждена инфраструктура и жилье, семеро пострадавших. ФОТОрепортаж
В ночь на 4 декабря российские захватчики в очередной раз атаковали Одессу. В городе повреждена инфраструктура, жилые дома и автомобили.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.
"На данный момент уже известно о шести пострадавших. Трое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальным оказана помощь на месте", - говорится в сообщении.
Впоследствии глава ОВА Олег Кипер уточнил количество пострадавших.
"В результате ночной атаки ударных беспилотников на Одессу пострадали 7 человек. По состоянию на данный момент, один человек остается на стационарном лечении. Другим пострадавшим медицинская помощь предоставлена без госпитализации", - говорится в сообщении.
В городе развернуты Пункты Несокрушимости
Часть Пересыпского района осталась без света. Для горожан работают Пункты Несокрушимости.
Развернута работа оперативного штаба. Коммунальные службы ликвидируют последствия атаки.
Изменения в транспорте
Из-за отключения электроэнергии временно не работает трамвайный маршрут №1. По его направлению курсируют пять социальных автобусов.
Трамвай №7 работает по сокращенному маршруту: "Херсонский сквер – 11-я станция Люстдорфской дороги".
Принимаются меры по привлечению дополнительных автобусов для обслуживания маршрутов, пролегающих через проспект Князя Владимира Великого.
Также временно не работает трамвайный маршрут №20 "Херсонский сквер – Хаджибейский лиман". На этом направлении обеспечена работа автобусов.
Последствия вражеской атаки
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