Враг атаковал Одессу: повреждена инфраструктура и жилье, семеро пострадавших. ФОТОрепортаж

В ночь на 4 декабря российские захватчики в очередной раз атаковали Одессу. В городе повреждена инфраструктура, жилые дома и автомобили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

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"На данный момент уже известно о шести пострадавших. Трое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальным оказана помощь на месте", - говорится в сообщении.

Впоследствии глава ОВА Олег Кипер уточнил количество пострадавших.

"В результате ночной атаки ударных беспилотников на Одессу пострадали 7 человек. По состоянию на данный момент, один человек остается на стационарном лечении. Другим пострадавшим медицинская помощь предоставлена ​​без госпитализации", - говорится в сообщении.

В городе развернуты Пункты Несокрушимости

Часть Пересыпского района осталась без света. Для горожан работают Пункты Несокрушимости.

Развернута работа оперативного штаба. Коммунальные службы ликвидируют последствия атаки.

Изменения в транспорте

Из-за отключения электроэнергии временно не работает трамвайный маршрут №1. По его направлению курсируют пять социальных автобусов.

Трамвай №7 работает по сокращенному маршруту: "Херсонский сквер – 11-я станция Люстдорфской дороги".

Принимаются меры по привлечению дополнительных автобусов для обслуживания маршрутов, пролегающих через проспект Князя Владимира Великого.

Также временно не работает трамвайный маршрут №20 "Херсонский сквер – Хаджибейский лиман". На этом направлении обеспечена работа автобусов.

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Последствия вражеской атаки













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