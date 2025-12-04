Ворог атакував Одесу: пошкоджено інфраструктуру та житло, семеро постраждалих. ФОТОрепортаж

У ніч проти 4 грудня російські загарбники вкотре атакували Одесу. У місті пошкоджена інфраструктура, житлові будинки та автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

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"Наразі вже відомо про шістьох постраждалих. Троє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Іншим надана допомога на місці", - йдеться в повідомленні.

Згодом голова ОВА Олег Кіпер уточнив кількість постраждалих.

"Внаслідок нічної атаки ударних безпілотників на Одесу постраждало 7 осіб. Станом на зараз одна людина залишається на стаціонарному лікуванні. Іншим постраждалим медичну допомогу надано без госпіталізації", - йдеться в повідомленні.

У місті розгорнуті Пункти Незламності

Частина Пересипського району залишилася без світла. Для містян працюють Пункти Незламності.

Розгорнуто роботу оперативного штабу. Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки.

Зміни у транспорті

Через знеструмлення тимчасово не працює трамвайний маршрут №1. За його напрямком курсують п’ять соціальних автобусів.

Трамвай №7 працює за скороченим маршрутом: "Херсонський сквер – 11-та станція Люстдорфської дороги".

Вживаються заходи щодо залучення додаткових автобусів для обслуговування маршрутів, що пролягають через проспект Князя Володимира Великого.

Також тимчасово не працює трамвайний маршрут №20 "Херсонський сквер - Хаджибейський лиман". На цьому напрямку забезпечено роботу автобусів.

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Наслідки ворожої атаки













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