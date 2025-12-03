Рашисти вдарили по енергооб’єкту на Одещині: поранений працівник у важкому стані

Ворог продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Одещини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Спалахнула пожежа на енергооб’єкті

Як зазначається, вночі внаслідок атаки безпілотників в Одеському районі виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання.

Рятувальники оперативно ліквідували займання, тривають роботи з усунення наслідків атаки.

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Є поранений

"На жаль, поранення отримав працівник підприємства, його госпіталізовано у тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці фіксують черговий злочин рф проти мирного населення Одещини.

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