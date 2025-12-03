РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12205 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Одесщину Удары по энергетике
226 0

Рашисты ударили по энергообъекту на Одесщине: раненый работник в тяжелом состоянии

энергетика Одесской области под ударом

Враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Одесской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вспыхнул пожар на энергообъекте

Как отмечается, ночью в результате атаки беспилотников в Одесском районе возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, продолжаются работы по устранению последствий атаки.

Читайте также: Враг массированно атаковал "шахедами" Одесскую область: поврежден энергообъект, есть перебои со светом. ФОТОрепортаж

Есть раненый

"К сожалению, ранения получил работник предприятия, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Правоохранители фиксируют очередное преступление РФ против мирного населения Одесской области.

Читайте также: Из-за атак РФ на энергетику в нескольких областях отключено электричество, - Минэнерго

Автор: 

обстрел (30734) Одесская область (3984) энергетика (2869)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 