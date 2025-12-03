Рашисты ударили по энергообъекту на Одесщине: раненый работник в тяжелом состоянии

Враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Одесской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Вспыхнул пожар на энергообъекте

Как отмечается, ночью в результате атаки беспилотников в Одесском районе возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, продолжаются работы по устранению последствий атаки.

Есть раненый

"К сожалению, ранения получил работник предприятия, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Правоохранители фиксируют очередное преступление РФ против мирного населения Одесской области.

