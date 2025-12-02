Враг массированно атаковал "шахедами" Одесскую область: поврежден энергообъект, есть перебои со светом. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на вторник, 2 декабря, враг нанес очередной массированный удар по югу Одесской области с применением БПЛА типа "Shahed".

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

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Враг нацелился на энергетику

Как отмечается, целью снова были объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

"Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения: пострадал энергетический объект, административное здание, а также отдельные домохозяйства частного сектора.

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Есть перебои со светом

Возгорание оперативно ликвидировали спасатели, однако атака привела к перебоям с электричеством. Информация о погибших и пострадавших не поступала", - уточнил Кипер.

На месте работает городской штаб по ликвидации последствий. Критическая инфраструктура временно работает на генераторах.











Развернуто 11 пунктов несокрушимости для оказания помощи населению.

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