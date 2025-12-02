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Новости Фото Атака беспилотников на Одесщину
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Враг массированно атаковал "шахедами" Одесскую область: поврежден энергообъект, есть перебои со светом. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на вторник, 2 декабря, враг нанес очередной массированный удар по югу Одесской области с применением БПЛА типа "Shahed".

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

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Враг нацелился на энергетику

Как отмечается, целью снова были объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

"Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения: пострадал энергетический объект, административное здание, а также отдельные домохозяйства частного сектора.

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Есть перебои со светом

Возгорание оперативно ликвидировали спасатели, однако атака привела к перебоям с электричеством. Информация о погибших и пострадавших не поступала", - уточнил Кипер.

На месте работает городской штаб по ликвидации последствий. Критическая инфраструктура временно работает на генераторах.

Одесская область после обстрела
Одесская область обстрел
Одесская область обстрел
Одесская область обстрел
Одесская область обстрел

Развернуто 11 пунктов несокрушимости для оказания помощи населению.

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