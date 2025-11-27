Российские дроны атаковали Одесскую область: повреждены жилые дома, АЗС и конно-спортивный клуб

Ночью 27 ноября оккупанты снова атаковали Одесскую область беспилотниками. Несмотря на активную работу ПВО, есть частичные разрушения объектов гражданской инфраструктуры.

В результате атаки повреждены фасады и остекление двух жилых домов, конно-спортивного клуба и здания АЗС. В отдельных местах возникло возгорание, которое оперативно локализовано спасателями.

"Информация о погибших и пострадавших не поступала", - отметил Кипер.

Атаки на Одесскую область за неделю

Ночью 25 ноября зафиксирована очередная массированная атака вражеских беспилотников по Одесской области. Россияне поразили объекты энергетической и портовой инфраструктуры. Также повреждено дорожное покрытие и остановка общественного транспорта.

Вечером 24 ноября Одессу атаковали российские беспилотники. После атаки в ряде районов города пропало электроснабжение, также наблюдаются перебои с движением электротранспорта.

Российские войска в ночь на 24 ноября нанесли удар по югу Одесской области. Россияне в очередной раз ударили по гражданской портовой инфраструктуре региона, повредив оборудование.

В ночь на воскресенье, 23 ноября, войска РФ в очередной раз атаковали Одесский регион. В результате попаданий вражеских беспилотников возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры и в бывшем промышленном здании, которые пожарные оперативно ликвидировали.

