Ночные атаки России на Одесскую область: пострадали шесть человек, среди них двое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью зафиксирована очередная массированная атака вражеских беспилотников по Одесскому региону. Россияне нанесли удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Отмечается, что враг атаковал Одесскую область вечером и ночью. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Также повреждено дорожное покрытие и остановка общественного транспорта.

"В результате вражеского обстрела травмированы шесть человек, среди них двое 13-летних мальчиков. Также пострадали две 24-летние молодые женщины, 40-летний и 80-летний мужчины", - сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Последствия вражеских атак















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