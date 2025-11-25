Ночные атаки России на Одесскую область: пострадали шесть человек, среди них двое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью зафиксирована очередная массированная атака вражеских беспилотников по Одесскому региону. Россияне нанесли удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Отмечается, что враг атаковал Одесскую область вечером и ночью. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Также повреждено дорожное покрытие и остановка общественного транспорта.
"В результате вражеского обстрела травмированы шесть человек, среди них двое 13-летних мальчиков. Также пострадали две 24-летние молодые женщины, 40-летний и 80-летний мужчины", - сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Последствия вражеских атак
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= хто виробляє зброю
- хтось її везе на вантажівках
- хтось її запускає
- хтось координує
- у всіх них є родичі сімя і друзі
.....а ще зайдіть в коментарі там де вони пишуть - вони пищать від радості. І ви дуумаєте папірець це зупинить?