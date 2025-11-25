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Новости Фото Обстрелы Одесчины
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Ночные атаки России на Одесскую область: пострадали шесть человек, среди них двое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью зафиксирована очередная массированная атака вражеских беспилотников по Одесскому региону. Россияне нанесли удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Отмечается, что враг атаковал Одесскую область вечером и ночью. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Также повреждено дорожное покрытие и остановка общественного транспорта.

"В результате вражеского обстрела травмированы шесть человек, среди них двое 13-летних мальчиков. Также пострадали две 24-летние молодые женщины, 40-летний и 80-летний мужчины", - сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Последствия вражеских атак

Одесская область: шесть пострадавших в результате ночных вражеских атак
Одесская область: шесть пострадавших в результате ночных вражеских атак
Одесская область: шесть пострадавших в результате ночных вражеских атак
Одесская область: шесть пострадавших в результате ночных вражеских атак
Одесская область: шесть пострадавших в результате ночных вражеских атак
Одесская область: шесть пострадавших в результате ночных вражеских атак
Одесская область: шесть пострадавших в результате ночных вражеских атак

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беспилотник (5290) обстрел (33033) Одесская область (4358)
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той хто думає що "мирна угода" щось змінить так от

- 90% підтримка серед рузкіх
= хто виробляє зброю
- хтось її везе на вантажівках
- хтось її запускає
- хтось координує
- у всіх них є родичі сімя і друзі

.....а ще зайдіть в коментарі там де вони пишуть - вони пищать від радості. І ви дуумаєте папірець це зупинить?
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25.11.2025 08:58 Ответить
Уявляю, яке свято було у кацапів, коли в мережу попали дані про недавні жертви ракети Х-101 в Тернополі! А якже, стільки "біндєровцов" за раз вбили!
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25.11.2025 09:35 Ответить
 
 