Рашисты атаковали Черкасскую область: разрушен дом, есть повреждения. ФОТО

В ночь на вторник, 25 ноября, войска РФ атаковали территорию Черкасской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

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Работала ПВО

Как отмечается, по вражеским целям работали силы и средства ПВО. В частности, в пределах области обезврежено 15 российских БПЛА.

"Обошлось без травмированных. Это самое главное", - отметил глава Черкасской области.

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Последствия

Однако в Черкасском районе в результате падения вражеского БПЛА возник пожар. Огнем уничтожен жилой дом. Взрывной волной выбило окна еще в нескольких соседних домах, а также в летней кухне.







Работают все необходимые службы. Обследование территории продолжается.

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