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Новости Фото атака на Черкащину
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Рашисты атаковали Черкасскую область: разрушен дом, есть повреждения. ФОТО

В ночь на вторник, 25 ноября, войска РФ атаковали территорию Черкасской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

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Работала ПВО

Как отмечается, по вражеским целям работали силы и средства ПВО. В частности, в пределах области обезврежено 15 российских БПЛА.

"Обошлось без травмированных. Это самое главное", - отметил глава Черкасской области.

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Последствия

Однако в Черкасском районе в результате падения вражеского БПЛА возник пожар. Огнем уничтожен жилой дом. Взрывной волной выбило окна еще в нескольких соседних домах, а также в летней кухне.

Черкасская область после обстрела
Черкасская область после обстрела
Черкасская область после обстрела

Работают все необходимые службы. Обследование территории продолжается.

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обстрел (33033) дроны (7301) Черкасская область (236) Черкасский район (89)
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Така херня...
Немає постраждалих..
На зиму люди без житла...
Казав мені такий самий«непостраждалий»,краще б мене вбило,як в зиму голому босому ібез житла йти...
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25.11.2025 09:27 Ответить
 
 