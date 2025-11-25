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Рашисты атаковали Черкасскую область: разрушен дом, есть повреждения. ФОТО
В ночь на вторник, 25 ноября, войска РФ атаковали территорию Черкасской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
Работала ПВО
Как отмечается, по вражеским целям работали силы и средства ПВО. В частности, в пределах области обезврежено 15 российских БПЛА.
"Обошлось без травмированных. Это самое главное", - отметил глава Черкасской области.
Последствия
Однако в Черкасском районе в результате падения вражеского БПЛА возник пожар. Огнем уничтожен жилой дом. Взрывной волной выбило окна еще в нескольких соседних домах, а также в летней кухне.
Работают все необходимые службы. Обследование территории продолжается.
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На зиму люди без житла...
Казав мені такий самий«непостраждалий»,краще б мене вбило,як в зиму голому босому ібез житла йти...