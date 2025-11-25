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Российский удар по Киевской области: разрушения в Белой Церкви и ранен ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские захватчики ночью атаковали Киевскую область, разрушены жилые дома в Белой Церкви. Ранен 14-летний ребенок, продолжается разбор завалов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Разрушения и повреждения зафиксированы в Броварском, Белоцерковском и Вышгородском районах.
Белоцерковский район
В Белой Церкви в результате вражеской атаки повреждениям подвергся четырехэтажный жилой дом.
Спасателями проведена эвакуация 46 человек из дома и его подвального помещения, которое жители использовали как укрытие. Еще четыре дома разрушены полностью.
К сожалению, пострадал 14-летний ребенок.
Последствия вражеской атаки
Топ комментарии
+3 Олександр Іванович Паламарчук
показать весь комментарий25.11.2025 08:08 Ответить Ссылка
+3 Амандрапапупа
показать весь комментарий25.11.2025 08:11 Ответить Ссылка
+3 Амандрапапупа
показать весь комментарий25.11.2025 08:15 Ответить Ссылка
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Загалом їх більше 10 6:55
Після розпаду совка повилазили всілякі кашпіровські, чумаки, братства, на зразок "білого братства" і друга шваль типу ендістарів.
1). Речення пишеться з великої літери.
2). В українській мові немає слова "обідився", а є образився тому, що це ка́лька з російської мови, що походить від слова "обиделся".
3). Те що ти в кожному дописі гавкаєш матюччям, говорить про твої розумові та когнітивні здібності.
" Підковують коня, а жапа й свою лапу підставляє",
ця українська приказка говорить про те, коли якась нікчема прирівнює себе з якоюсь видатною постаттю.
А головне, як самокритично з твоєї сторони. Браво, бравіссімо!!!!!