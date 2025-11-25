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Новости Фото Атака БпЛА на Киевщину
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Российский удар по Киевской области: разрушения в Белой Церкви и ранен ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики ночью атаковали Киевскую область, разрушены жилые дома в Белой Церкви. Ранен 14-летний ребенок, продолжается разбор завалов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Разрушения и повреждения зафиксированы в Броварском, Белоцерковском и Вышгородском районах.

Белоцерковский район

В Белой Церкви в результате вражеской атаки повреждениям подвергся четырехэтажный жилой дом.

Спасателями проведена эвакуация 46 человек из дома и его подвального помещения, которое жители использовали как укрытие. Еще четыре дома разрушены полностью.

К сожалению, пострадал 14-летний ребенок.

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Последствия вражеской атаки

Атака РФ на Киевскую область
Атака РФ на Киевскую область
Атака РФ на Киевскую область
Атака РФ на Киевскую область
Атака РФ на Киевскую область
Атака РФ на Киевскую область
Атака РФ на Киевскую область

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Автор: 

Белая Церковь (201) Киевская область (4666) обстрел (33033) Белоцерковский район (65) Броварский район (81) Вышгородский район (82)
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Топ комментарии
+3
я на убогих не ображаюсь. співчуваю тобі.
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25.11.2025 08:08 Ответить
+3
Всіляку ахінею навчився писати, а грамотно писати українською - ні.
1). Речення пишеться з великої літери.
2). В українській мові немає слова "обідився", а є образився тому, що це ка́лька з російської мови, що походить від слова "обиделся".
3). Те що ти в кожному дописі гавкаєш матюччям, говорить про твої розумові та когнітивні здібності.
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25.11.2025 08:11 Ответить
+3
Тільки в країні починаються якісь негаразди, то зразу вилазять всілякі навіжені зі своїми псевдорелігіями, псевдонауками і другою лабудою.
Після розпаду совка повилазили всілякі кашпіровські, чумаки, братства, на зразок "білого братства" і друга шваль типу ендістарів.
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25.11.2025 08:15 Ответить
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Ще декілька груп крилатих Іскандерів курсом на Київ.
Загалом їх більше 10 6:55
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25.11.2025 07:01 Ответить
❗️Додатково пуски балістики з Брянська! Цілі на Київ 6:57
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25.11.2025 07:02 Ответить
❗️Вибухи у Києві! Ще пуск Кинджалу! 7:01
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25.11.2025 07:04 Ответить
🚀⚠️На Київ одночасно заходить близько 10 іскандерів-К та 5 Шахедів 7:04
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25.11.2025 07:05 Ответить
Я так зрозумів, що це звідси?
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25.11.2025 07:46 Ответить
Привіт енді стар, я тебе і не впізнав на фото, ти так змінився
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25.11.2025 07:56 Ответить
а що - в потужно найобаних знову появилась сміливість вибрати лайно для харчу ? так там і так повно зеленого
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25.11.2025 07:58 Ответить
де ти тут зелених бачиш? зєльонки з ранку бахнув?
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25.11.2025 08:01 Ответить
о - ти я бачу обідився.
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25.11.2025 08:03 Ответить
я на убогих не ображаюсь. співчуваю тобі.
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25.11.2025 08:08 Ответить
так чого пишеш ? залежний від чорта - то мучся.
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25.11.2025 08:10 Ответить
я вільна людина. і сайт це не твій особистий. а наклепи залиш собі.
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25.11.2025 08:12 Ответить
Тільки в країні починаються якісь негаразди, то зразу вилазять всілякі навіжені зі своїми псевдорелігіями, псевдонауками і другою лабудою.
Після розпаду совка повилазили всілякі кашпіровські, чумаки, братства, на зразок "білого братства" і друга шваль типу ендістарів.
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25.11.2025 08:15 Ответить
дурачок - технологія ЖИВОГО СЛОВА складена ще в 90-х роках,і є навіть центри і не тільки в Україні.але це не для довбойобів.до речі - матюки це коли спілкуєшся з довбойобами.та ти і пишеш тут бо тобі пече всередині матриця,зїда тебе,викручує.проста людина так не реагує на живе слово.
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25.11.2025 08:19 Ответить
Всіляку ахінею навчився писати, а грамотно писати українською - ні.
1). Речення пишеться з великої літери.
2). В українській мові немає слова "обідився", а є образився тому, що це ка́лька з російської мови, що походить від слова "обиделся".
3). Те що ти в кожному дописі гавкаєш матюччям, говорить про твої розумові та когнітивні здібності.
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25.11.2025 08:11 Ответить
якщо тебе тригерить матриця живого слова а не обстріли кацапів чи брехня зеленого,чи навіть гидота яку ти споживаєш кожен день - то ти чорт.а ліпиш з себе умніка.чого ти доколупався до якихось просто слів написаних в римфу ? от інтересно ? НЕНАВИСТЬ.от що вами рухає.
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25.11.2025 08:14 Ответить
Попроси через адекватних знайомих, якщо вони в тебе є, щоб знайшли тобі вчительку української початкових класів, бо читати твою ахінею з набору слів доволи гидко. Ну і лікар психіатр тобі допоміг би, це 100%.
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25.11.2025 08:18 Ответить
так не читай.читай лєрмонтова,чи Подеревянського в кращому випадку.шо ти як лох.
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25.11.2025 08:20 Ответить
Ахах!
" Підковують коня, а жапа й свою лапу підставляє",
ця українська приказка говорить про те, коли якась нікчема прирівнює себе з якоюсь видатною постаттю.
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25.11.2025 08:25 Ответить
а ти тіпа кінь ? педальний ?
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25.11.2025 08:28 Ответить
Ти забув свою промову закінчить вживаним у вашому середовищі магічним словом "Абирвалг" .
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25.11.2025 08:30 Ответить
В тебе точно проблеми з головою, коли ти матюччя порівнюєш з живим словом. І хто тебе з дурки випустив - рідкісного ідіота?
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25.11.2025 08:27 Ответить
так тебе тригерить не матюччя - а живе слово.це так - гуляй далі.дуже багато уваги чорту.занадто.
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25.11.2025 08:29 Ответить
Це тобі знайоме!
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25.11.2025 08:33 Ответить
Геноцид варварської орди проти українського народу про це не скаже "навеличніший" для нього понад усе відволікти увагу від міндічгейт.
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25.11.2025 07:56 Ответить
та вже й дурню зрозуміло - поки зелені при владі доти й летітимуть ракети на голови дітей.
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25.11.2025 08:24 Ответить
Я радий, що даже ти це зрозумів!
А головне, як самокритично з твоєї сторони. Браво, бравіссімо!!!!!
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25.11.2025 09:27 Ответить
 
 