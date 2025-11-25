Российский удар по Киевской области: разрушения в Белой Церкви и ранен ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики ночью атаковали Киевскую область, разрушены жилые дома в Белой Церкви. Ранен 14-летний ребенок, продолжается разбор завалов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Разрушения и повреждения зафиксированы в Броварском, Белоцерковском и Вышгородском районах.

Белоцерковский район

В Белой Церкви в результате вражеской атаки повреждениям подвергся четырехэтажный жилой дом.

Спасателями проведена эвакуация 46 человек из дома и его подвального помещения, которое жители использовали как укрытие. Еще четыре дома разрушены полностью.

К сожалению, пострадал 14-летний ребенок.

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Последствия вражеской атаки















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