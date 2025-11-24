РУС
Новости Атака беспилотников на Одессу
1 142 7

Дроны РФ атаковали Одессу: было несколько взрывов

Обстрел Одессы шахедами 24 ноября

Вечером 24 ноября Одессу атаковали российские беспилотники. Как сообщает Суспільне, в городе прогремели как минимум два взрыва, информирует Цензор.НЕТ.

Информация о последствиях атаки в настоящее время уточняется.

Атака на Украину

Вечером понедельника, 24 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

Воздушные силы предупреждали и о пролете беспилотников в направлении Одессы.

Читайте также: Павлоград полностью обесточен: остановились котельные, воду подают по расписанию

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали:

Читайте также: Ночная атака БПЛА в Харьковской области: уничтожена ферма в Москалевке, погибли около 60 свиней. ФОТОрепортаж

беспилотник (4563) обстрел (30606) Одесса (8095) Одесская область (3975) атака (748) Шахед (1667) Одесский район (355)
В пушкіна влучило?
показать весь комментарий
24.11.2025 20:00 Ответить
Ні.
Труханов грудьми прикрив!!!
показать весь комментарий
24.11.2025 20:04 Ответить
Щось не чути ні про наші дрони,не кажучи вже про ракети...потужно(
показать весь комментарий
24.11.2025 20:27 Ответить
Читайте ворожі тг-канали, там істерики повні лапті - йде масована атака на новорасєйськ та Кримняш,
пишуть , що дууже багато летить реактивних
показать весь комментарий
24.11.2025 21:28 Ответить
Все знают что зельманы крадут. Но тут всплывают пленки НАБУ и все становится все хуже и хуже. Явно краснов работает синхронно с фсб.
Как будто раньше не ясно - зельцы всегда запускали руку в американскую кассу помощи !!
показать весь комментарий
24.11.2025 21:30 Ответить
Якись йолоп з ОП на початку осіні казав що країна готова до блекаутів.
показать весь комментарий
24.11.2025 21:44 Ответить
Ворог знищує наші міста, руйнує інфраструктуру ,відповіді по рашиським містам немає ,це свідомо ,чи хтось справді вірить в якийсь мирний план ,то все що б відволікти увагу від нагальних проблем ,корупційні скандали,блекаут і як зупинити ворога який продовжує просуватись .Потрібно завдавати ударів по рф і так званих лднр по їх підприємствах логістиці,до речу після операції "павутина" маже жодної великої успішної операції.
показать весь комментарий
24.11.2025 21:45 Ответить
 
 