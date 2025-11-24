Дроны РФ атаковали Одессу: было несколько взрывов
Вечером 24 ноября Одессу атаковали российские беспилотники. Как сообщает Суспільне, в городе прогремели как минимум два взрыва, информирует Цензор.НЕТ.
Информация о последствиях атаки в настоящее время уточняется.
Атака на Украину
Вечером понедельника, 24 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.
Воздушные силы предупреждали и о пролете беспилотников в направлении Одессы.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Ранее мы сообщали:
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Труханов грудьми прикрив!!!
пишуть , що дууже багато летить реактивних
Как будто раньше не ясно - зельцы всегда запускали руку в американскую кассу помощи !!