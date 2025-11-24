Дроны РФ атаковали Одессу: было несколько взрывов

Вечером 24 ноября Одессу атаковали российские беспилотники. Как сообщает Суспільне, в городе прогремели как минимум два взрыва, информирует Цензор.НЕТ.

Информация о последствиях атаки в настоящее время уточняется.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Атака на Украину

Вечером понедельника, 24 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

Воздушные силы предупреждали и о пролете беспилотников в направлении Одессы.

Читайте также: Павлоград полностью обесточен: остановились котельные, воду подают по расписанию

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали:

Читайте также: Ночная атака БПЛА в Харьковской области: уничтожена ферма в Москалевке, погибли около 60 свиней. ФОТОрепортаж