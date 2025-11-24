РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9228 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Харьковщина
1 104 2

Ночная атака БПЛА в Харьковской области: уничтожена ферма в Москалевке, погибли около 60 свиней. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 24 ноября российские беспилотные летательные аппараты атаковали агропредприятие в селе Москалевка Чугуевского района. В результате удара произошел пожар на территории фермы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По предварительным данным, пострадала 48-летняя женщина. Погибло около 60 голов свиней, а хозяйственные постройки подверглись серьезным повреждениям.

Спасатели и подразделение местной пожарной охраны оперативно ликвидировали возгорание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Харьковской области: пожары и повреждения инфраструктуры, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Последствия вражеского удара

Ночная атака БПЛА в Харьковской области: уничтожена ферма в Москалевке
Ночная атака БПЛА в Харьковской области: уничтожена ферма в Москалевке
Ночная атака БПЛА в Харьковской области: уничтожена ферма в Москалевке
Ночная атака БПЛА в Харьковской области: уничтожена ферма в Москалевке
Ночная атака БПЛА в Харьковской области: уничтожена ферма в Москалевке
Ночная атака БПЛА в Харьковской области: уничтожена ферма в Москалевке
Ночная атака БПЛА в Харьковской области: уничтожена ферма в Москалевке
Ночная атака БПЛА в Харьковской области: уничтожена ферма в Москалевке
Ночная атака БПЛА в Харьковской области: уничтожена ферма в Москалевке

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали портовую инфраструктуру Одесской области: возгорание на неэксплуатируемом судне. ФОТО

Автор: 

беспилотник (5285) обстрел (33020) Харьковская область (2757) Чугуевский район (392) Москалевка (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Необхідно бити по кацапським спиртзаводам у відповідь.
показать весь комментарий
24.11.2025 10:06 Ответить
Бити по москві потрібно тільки ЗедЄрмаки не згодні бити по своїх 😡
показать весь комментарий
24.11.2025 10:21 Ответить
 
 