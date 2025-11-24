Ночная атака БПЛА в Харьковской области: уничтожена ферма в Москалевке, погибли около 60 свиней. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 24 ноября российские беспилотные летательные аппараты атаковали агропредприятие в селе Москалевка Чугуевского района. В результате удара произошел пожар на территории фермы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.

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По предварительным данным, пострадала 48-летняя женщина. Погибло около 60 голов свиней, а хозяйственные постройки подверглись серьезным повреждениям.

Спасатели и подразделение местной пожарной охраны оперативно ликвидировали возгорание.

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Последствия вражеского удара



















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