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Ночная атака БПЛА в Харьковской области: уничтожена ферма в Москалевке, погибли около 60 свиней. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 24 ноября российские беспилотные летательные аппараты атаковали агропредприятие в селе Москалевка Чугуевского района. В результате удара произошел пожар на территории фермы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.
По предварительным данным, пострадала 48-летняя женщина. Погибло около 60 голов свиней, а хозяйственные постройки подверглись серьезным повреждениям.
Спасатели и подразделение местной пожарной охраны оперативно ликвидировали возгорание.
Последствия вражеского удара
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Vitaliy #399296
показать весь комментарий24.11.2025 10:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Amber
показать весь комментарий24.11.2025 10:21 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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