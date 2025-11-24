Рашисты атаковали портовую инфраструктуру Одесской области: возгорание на неэксплуатируемом судне. ФОТО

Российские войска в ночь на 24 ноября нанесли удар по югу Одесской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

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Последствия

"На этот раз россияне в очередной раз ударили по гражданской портовой инфраструктуре региона, повредив оборудование", - говорится в сообщении.

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В результате удара РФ возникло возгорание на неэксплуатируемом судне.

Данные о погибших и пострадавших не поступали.

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Что предшествовало?

Воздушные силы сообщили, что в ночь на 24 ноября российские оккупанты выпустили по Украине 162 БПЛА различных типов. ПВО обезвредила 125 целей.

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