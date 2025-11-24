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Рашисты атаковали портовую инфраструктуру Одесской области: возгорание на неэксплуатируемом судне. ФОТО
Российские войска в ночь на 24 ноября нанесли удар по югу Одесской области.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Последствия
"На этот раз россияне в очередной раз ударили по гражданской портовой инфраструктуре региона, повредив оборудование", - говорится в сообщении.
В результате удара РФ возникло возгорание на неэксплуатируемом судне.
Данные о погибших и пострадавших не поступали.
Что предшествовало?
Воздушные силы сообщили, что в ночь на 24 ноября российские оккупанты выпустили по Украине 162 БПЛА различных типов. ПВО обезвредила 125 целей.
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