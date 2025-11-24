Рашисти атакували портову інфраструктуру Одещини: загоряння на судні, що не експлуатувалося. ФОТО

Російські війська у ніч на 24 листопада завдали удару по півдню Одеської області.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

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Наслідки

"Цього разу росіяни вкотре вдарили по цивільній портовій інфраструктурі регіону, пошкодивши обладнання", - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок удару РФ виникло загоряння на судні, що не експлуатувалося.

Дані про загиблих та постраждалих не надходили.

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Що передувало?

Повітряні сили повідомили, що в ніч на 24 листопада російські окупанти випустили по Україні 162 БпЛА різних типів. ППО знешкодила 125 цілей.

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