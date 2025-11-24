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Рашисти атакували портову інфраструктуру Одещини: загоряння на судні, що не експлуатувалося. ФОТО
Російські війська у ніч на 24 листопада завдали удару по півдню Одеської області.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
Наслідки
"Цього разу росіяни вкотре вдарили по цивільній портовій інфраструктурі регіону, пошкодивши обладнання", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару РФ виникло загоряння на судні, що не експлуатувалося.
Дані про загиблих та постраждалих не надходили.
Що передувало?
Повітряні сили повідомили, що в ніч на 24 листопада російські окупанти випустили по Україні 162 БпЛА різних типів. ППО знешкодила 125 цілей.
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