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Новини Атака безпілотників на Харків
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Наслідки ворожої атаки на Харків: загинули чотири людини, ще 13 людей постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З вечора 23 листопада росіяни завдали численних ударів дронами по Харкову. Загинули четверо містян, 13 поранені. Руйнувань зазнали приватні й багатоповерхові будинки, виникли пожежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Харківської області.

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Атака розпочалася близько 21:30. Влучання БпЛА зафіксовані одразу в трьох районах міста - Шевченківському, Холодногірському та Салтівському. Пошкоджені приватні будинки, кілька багатоповерхівок, садове товариство та цивільне підприємство. У деяких місцях виникли пожежі.

Серед постраждалих - двоє дітей віком 11 та 12 років. Медики надали їм допомогу на місці.

Рятувальні та екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків атаки.

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Наслідки численних ударів

Нічна атака по Харкову: 4 загиблих, 13 поранених після ударів БпЛА
Нічна атака по Харкову: 4 загиблих, 13 поранених після ударів БпЛА
Нічна атака по Харкову: 4 загиблих, 13 поранених після ударів БпЛА
Нічна атака по Харкову: 4 загиблих, 13 поранених після ударів БпЛА
Нічна атака по Харкову: 4 загиблих, 13 поранених після ударів БпЛА
Нічна атака по Харкову: 4 загиблих, 13 поранених після ударів БпЛА
Нічна атака по Харкову: 4 загиблих, 13 поранених після ударів БпЛА
Нічна атака по Харкову: 4 загиблих, 13 поранених після ударів БпЛА
Нічна атака по Харкову: 4 загиблих, 13 поранених після ударів БпЛА

Автор: 

обстріл (34369) Харків (6123) Харківська область (2807) Харківський район (921)
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А де обіцяні тобою, Зєлєньській, удари у відповідь? Доки мирні українці будуть перебувати як мішені у тирі на відміну від "мирних" росіян???
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24.11.2025 07:45 Відповісти
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24.11.2025 08:47 Відповісти
Про людей (не про людин же!) все-таки кажуть четверо людей. Якщо це граматичний зворот тяжко засвоїти, можна ще сказати чотири особи.

Загиблі-бо заслуговують бодай на мінімальну повагу. І один із виявиів такої поваги - не говорити про них безграмотно.
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24.11.2025 08:48 Відповісти
 
 