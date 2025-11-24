Наслідки ворожої атаки на Харків: загинули чотири людини, ще 13 людей постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З вечора 23 листопада росіяни завдали численних ударів дронами по Харкову. Загинули четверо містян, 13 поранені. Руйнувань зазнали приватні й багатоповерхові будинки, виникли пожежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Харківської області.

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Атака розпочалася близько 21:30. Влучання БпЛА зафіксовані одразу в трьох районах міста - Шевченківському, Холодногірському та Салтівському. Пошкоджені приватні будинки, кілька багатоповерхівок, садове товариство та цивільне підприємство. У деяких місцях виникли пожежі.

Серед постраждалих - двоє дітей віком 11 та 12 років. Медики надали їм допомогу на місці.

Рятувальні та екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків атаки.

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Наслідки численних ударів

















