Наслідки ворожої атаки на Харків: загинули чотири людини, ще 13 людей постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
З вечора 23 листопада росіяни завдали численних ударів дронами по Харкову. Загинули четверо містян, 13 поранені. Руйнувань зазнали приватні й багатоповерхові будинки, виникли пожежі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Харківської області.
Атака розпочалася близько 21:30. Влучання БпЛА зафіксовані одразу в трьох районах міста - Шевченківському, Холодногірському та Салтівському. Пошкоджені приватні будинки, кілька багатоповерхівок, садове товариство та цивільне підприємство. У деяких місцях виникли пожежі.
Серед постраждалих - двоє дітей віком 11 та 12 років. Медики надали їм допомогу на місці.
Рятувальні та екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків атаки.
Наслідки численних ударів
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Загиблі-бо заслуговують бодай на мінімальну повагу. І один із виявиів такої поваги - не говорити про них безграмотно.