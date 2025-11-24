Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері неділі, 23 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
О 18:48 повідомляється про:
- БпЛА на заході Харківщини курсом на Слобожанське;
- "Шахеди" на сході Харківщини курсом на Балаклію;
- безпілотники на північному сході Полтавщини курсом на Диканьку, Полтаву.
О 19:17 російські безпілотники зафіксовані:
- на північному та південному сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград;
- на південному сході Харківщини курсом на Лозову;
- на сході Харківщини курсом на Чугуїв.
Оновлена інформація
О 19:50 - БпЛА на південному сході Харківщини курсом на Дніпропетровщину, також пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
О 20:02 - БпЛА на Дніпро із заходу.
О 20:04 - КАБи на Сумщину.
О 20:21 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про:
- Групу БпЛА на південному сході, в центрі Харківщини курсом на Лозову;
- БпЛА на північному та південному сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград;
- "Шахеди" з Луганщини на Харківщину.
О 20:21 - активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 20:24 - КАБи на Сумщину.
О 19:50 - БпЛА на південному сході Харківщини курсом на Дніпропетровщину, а також пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
Оновлена інформація
О 20:02 - повідомляється про БпЛА на Дніпро із заходу.
О 20:04 - КАБи на Сумщину.
О 20:21- Повідомляється про:
- Група БпЛА на південному сході, в центрі Харківщини курсом на Лозову;
- БпЛА на північному та південному сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград;
- БпЛА з Луганщини на Харківщину.
О 20:21- активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 20:24 - КАБи на Сумщину.
О 20:48 - активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 20:48 - КАБи на Запорізьку область.
О 20:49 - БпЛА на Дніпро зі сходу.
О 21:09 - БпЛА з Луганщини на Харківщину.
О 21:16 - БпЛА з Бєлгородської обл., РФ на Харківщину, також безпілотники на Балаклію, Старий Салтів.
О 21:26 - Кілька груп БпЛА з півночі та сходу на Харків.
О 21:31- БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Запоріжжя.
О 21:47 - КАБи на Донеччину.
О 21:48 - група БпЛА з Бєлгородської обл., РФ на північ Харківщини.
О 21:52 - БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків та безпілотники на сході та в центрі Харківщини курсом на Лозову, Балаклію.
Оновлена інформація
О 22:41 - повідомляється про БпЛА курсом на Харків з півночі, а також безпілотники в Новгород-Сіверському районі Чернігівщини, курс західний.
О 23:23 - БпЛА на Харківщині, повз Печеніги, курс південний.
О 23:32 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Ізмаїльський район Одещини.
Оновлена інформація
О 23:45 - БпЛА на Чернігівщині в районі Славутича, курс південний/південно-західний.
О 23:57 - "Шахеди" в напрямку Сум, з півночі.
О 00:06 - дрони на Одещині, курсом на Ізмаїл.
О 00:18 - безпілотники на півночі Чернігівщини, курс західний.
О 00:37 - БпЛА в Синельниківському районі Дніпропетровщини, курс північно-західний.
О 00:45 - безпілотники курсом на Чернігів з півночі.
Оновлена інформація
О 01:23 - Повітряні сили повідомили про:
- БпЛА з Донеччини, курсом на Дніпропетровщину (Синельниківський район);
- БпЛА в Чернігівському районі, постійно змінюють напрямок руху;
- БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Ізмаїльський район Одещини.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
Раніше ми повідомляли, що ворог атакував Сумщину: поранено рятувальника, пошкоджено будівлю пожежної частини.
Будь ласка, зачекайте...
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Конгрес США глибоко зхвильований, чи тільки на пів шишечки, як Епштейн навчав??
мир на землі , бо воно психічно -хвора істота 😡
У ВСІХ УМОВАХ
- РФ нічого не буде
- санкції знімуть
- ще й в G8 буде
уявіть в якому світі ми будемо жити