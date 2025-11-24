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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

атака російських безпілотників 23 листопада

Ввечері неділі, 23 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ударних безпілотників

О 18:48 повідомляється про: 

  • БпЛА на заході Харківщини курсом на Слобожанське;
  • "Шахеди" на сході Харківщини курсом на Балаклію;
  • безпілотники на північному сході Полтавщини курсом на Диканьку, Полтаву.

О 19:17 російські безпілотники зафіксовані: 

  • на північному та південному сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград;
  • на південному сході Харківщини курсом на Лозову;
  • на сході Харківщини курсом на Чугуїв.

Оновлена інформація

О 19:50 - БпЛА на південному сході Харківщини курсом на Дніпропетровщину, також пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

О 20:02 - БпЛА на Дніпро із заходу.

О 20:04 - КАБи на Сумщину.

О 20:21 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про: 

  • Групу БпЛА на південному сході, в центрі Харківщини курсом на Лозову;
  • БпЛА на північному та південному сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград;
  • "Шахеди" з Луганщини на Харківщину.

О 20:21 - активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 20:24 - КАБи на Сумщину.

О 19:50 - БпЛА на південному сході Харківщини курсом на Дніпропетровщину, а також пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

Оновлена інформація

О 20:02 - повідомляється про БпЛА на Дніпро із заходу.

О 20:04 - КАБи на Сумщину.

О 20:21- Повідомляється про: 

  • Група БпЛА на південному сході, в центрі Харківщини курсом на Лозову;
  • БпЛА на північному та південному сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград;
  • БпЛА з Луганщини на Харківщину.

О 20:21- активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 20:24 - КАБи на Сумщину.

О 20:48 - активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 20:48 - КАБи на Запорізьку область.

О 20:49 -  БпЛА на Дніпро зі сходу.

О 21:09 -  БпЛА з Луганщини на Харківщину.

О 21:16 - БпЛА з Бєлгородської обл., РФ на Харківщину, також безпілотники на Балаклію, Старий Салтів.

О 21:26 - Кілька груп БпЛА з півночі та сходу на Харків.

О 21:31- БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Запоріжжя.

О 21:47 - КАБи на Донеччину.

О 21:48 - група БпЛА з Бєлгородської обл., РФ на північ Харківщини.

О 21:52 -  БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків та безпілотники на сході та в центрі Харківщини курсом на Лозову, Балаклію.

Оновлена інформація

О 22:41 - повідомляється про БпЛА курсом на Харків з півночі, а також безпілотники в Новгород-Сіверському районі Чернігівщини, курс західний.

О 23:23 - БпЛА на Харківщині, повз Печеніги, курс південний.

О 23:32 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Ізмаїльський район Одещини. 

Оновлена інформація

О 23:45 - БпЛА на Чернігівщині в районі Славутича, курс південний/південно-західний.

О 23:57 - "Шахеди" в напрямку Сум, з півночі.

О 00:06 - дрони на Одещині, курсом на Ізмаїл.

О 00:18 - безпілотники на півночі Чернігівщини, курс західний.

О 00:37 -  БпЛА в Синельниківському районі Дніпропетровщини, курс північно-західний.

О 00:45 - безпілотники курсом на Чернігів з півночі.

Оновлена інформація

О 01:23 - Повітряні сили повідомили про: 

  • БпЛА з Донеччини, курсом на Дніпропетровщину (Синельниківський район);
  • БпЛА в Чернігівському районі, постійно змінюють напрямок руху;
  • БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Ізмаїльський район Одещини.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що ворог атакував Сумщину: поранено рятувальника, пошкоджено будівлю пожежної частини

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5929) обстріл (34353) атака (1605) Шахед (2249)
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А від Трампа, жодних вимог до ******???
Конгрес США глибоко зхвильований, чи тільки на пів шишечки, як Епштейн навчав??
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23.11.2025 22:59 Відповісти
Терориста пуціна потрібно фізично знищити і після цього настане
мир на землі , бо воно психічно -хвора істота 😡
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23.11.2025 23:04 Відповісти
І що? Залишиться ще 145 мільйонів кацапів. В українців попереду ще багато роботи.
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24.11.2025 02:13 Відповісти
нагадаю

У ВСІХ УМОВАХ

- РФ нічого не буде
- санкції знімуть
- ще й в G8 буде

уявіть в якому світі ми будемо жити
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24.11.2025 05:31 Відповісти
 
 