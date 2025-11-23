РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10237 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
1 448 0

Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

атака российских беспилотников 23 ноября

Вечером воскресенья, 23 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение ударных беспилотников

В 18:48 сообщается о:

  • БПЛА на западе Харьковщины курсом на Слобожанское;
  • "шахеды" на востоке Харьковщины курсом на Балаклею;
  • беспилотники на северо-востоке Полтавской области курсом на Диканьку, Полтаву.

В 19:17 российские беспилотники зафиксированы:

  • на северо-востоке Днепропетровской области курсом на Павлоград;
  • на юго-востоке Харьковской области курсом на Лозовую;
  • на востоке Харьковской области курсом на Чугуев.

В 19:50 - БПЛА на юго-востоке Харьковской области курсом на Днепропетровскую область, а также пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумскую область.

Обновленная информация

В 20:02 – БПЛА на Днепр с запада.

В 20:04 – КАБы на Сумщину.

В 20:21 – Воздушные силы ВСУ сообщают о:

  • группе БПЛА на юго-востоке, в центре Харьковской области курсом на Лозовую;
  • БПЛА на северо-юго-востоке Днепропетровщины курсом на Павлоград;
  • "шахедах" из Луганской области на Харьковщину.

В 20:21 – активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

В 20:24 – КАБы на Сумщину.

В 19:50 БПЛА на юго-востоке Харьковщины курсом на Днепропетровщину, а также пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что враг атаковал Сумскую область: ранен спасатель, повреждено здание пожарной части.

Читайте также: В Чернигове 40 тысяч абонентов без света из-за аварии

Автор: 

беспилотник (4559) обстрел (30594) атака (743) Шахед (1662)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 