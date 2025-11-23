Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером воскресенья, 23 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
В 18:48 сообщается о:
- БПЛА на западе Харьковщины курсом на Слобожанское;
- "шахеды" на востоке Харьковщины курсом на Балаклею;
- беспилотники на северо-востоке Полтавской области курсом на Диканьку, Полтаву.
В 19:17 российские беспилотники зафиксированы:
- на северо-востоке Днепропетровской области курсом на Павлоград;
- на юго-востоке Харьковской области курсом на Лозовую;
- на востоке Харьковской области курсом на Чугуев.
В 19:50 - БПЛА на юго-востоке Харьковской области курсом на Днепропетровскую область, а также пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумскую область.
Обновленная информация
В 20:02 – БПЛА на Днепр с запада.
В 20:04 – КАБы на Сумщину.
В 20:21 – Воздушные силы ВСУ сообщают о:
- группе БПЛА на юго-востоке, в центре Харьковской области курсом на Лозовую;
- БПЛА на северо-юго-востоке Днепропетровщины курсом на Павлоград;
- "шахедах" из Луганской области на Харьковщину.
В 20:21 – активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.
В 20:24 – КАБы на Сумщину.
В 19:50 БПЛА на юго-востоке Харьковщины курсом на Днепропетровщину, а также пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Ранее мы сообщали, что враг атаковал Сумскую область: ранен спасатель, повреждено здание пожарной части.
