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Новости Фото Атака беспилотников на Сумщину
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Враг атаковал Сумскую область: ранен спасатель, повреждено здание пожарной части. ФОТОРЕПОРТАЖ

Этой ночью Россия продолжала атаковать общины Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

По данным ОГА, в Зноб-Новгородской общине пострадал 45-летний спасатель.

Медики оказывают ему необходимую помощь, угрозы жизни нет.

"Из-за ударов врага возникли пожары в Шосткинской и Сумской громадах. Часть ликвидировали, на отдельных участках тушение продолжается", - говорится в сообщении.

В результате атак повреждены нежилые помещения и автомобили в трех вышеупомянутых громадах.

сумщина после обстрела

Удар по пожарно-спасательному подразделению

По данным ГСЧС, в Шосткинском районе в результате нанесенного удара по одному из населенных пунктов было повреждено здание и техника пожарно-спасательного подразделения.

Один спасатель с предварительным диагнозом "акубаротравма" госпитализирован в медицинское учреждение.

  • В другом населенном пункте Шосткинского района из-за атаки российского БПЛА загорелось нежилое здание. Спасатели ликвидировали пожар.
  • В Сумах сотрудники ГСЧС обследовали место попадания. Повреждения зафиксированы как в жилом секторе, так и в нежилом здании.

Сумщина после обстрела
Сумщина после обстрела
Сумщина после обстрела
Сумщина после обстрела

Автор: 

обстрел (33004) Сумская область (4207) Шосткинский район (164) Знобь-Новгородское (9)
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