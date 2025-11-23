Враг атаковал Сумскую область: ранен спасатель, повреждено здание пожарной части. ФОТОРЕПОРТАЖ

Этой ночью Россия продолжала атаковать общины Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

По данным ОГА, в Зноб-Новгородской общине пострадал 45-летний спасатель.

Медики оказывают ему необходимую помощь, угрозы жизни нет.

"Из-за ударов врага возникли пожары в Шосткинской и Сумской громадах. Часть ликвидировали, на отдельных участках тушение продолжается", - говорится в сообщении.

В результате атак повреждены нежилые помещения и автомобили в трех вышеупомянутых громадах.

Удар по пожарно-спасательному подразделению

По данным ГСЧС, в Шосткинском районе в результате нанесенного удара по одному из населенных пунктов было повреждено здание и техника пожарно-спасательного подразделения.

Один спасатель с предварительным диагнозом "акубаротравма" госпитализирован в медицинское учреждение.

В другом населенном пункте Шосткинского района из-за атаки российского БПЛА загорелось нежилое здание. Спасатели ликвидировали пожар.

В Сумах сотрудники ГСЧС обследовали место попадания. Повреждения зафиксированы как в жилом секторе, так и в нежилом здании.







